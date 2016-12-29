Минобороны России сообщает о 30 обстрелах в Сирии за прошедшие сутки

Москва, , 02:59 — REGNUM В Сирии за сутки 28 декабря зафиксировано 30 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Дамаск, Алеппо, Хама, Латакия и Деръа. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, в провинции Дамаск боевики причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреливали из миномётов и стрелкового оружия населённые пункты Джаубар, Бузайна, мейда, Кафер-Батна, Барза, Кабун и Мазраад-Махмуд, а также фермы в Харасте, лагерь беженцев Эль-Вафидин, больницу Ибн-Эль-Валид и автомагистраль в районе Думы.

Боевики группировки «Ахрар-аш-Шам» из реактивных систем залпового огня, миномётов и стрелкового оружия обстреливали кварталы Лерамон и Хайй-Эль-Антари города Алеппо, а также населённый пункт Хашхаша в провинции Латакия.

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Обстрелам со стороны террористической группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Алеппо подвергались кварталы Ашрафия, Лерамон, Шурфа, Ансари и Джамария Харб эль-Захра. При атаках боевики применяли беспилотники со взрывными устройствами, РСЗО, миномётов и стрелковое оружие.

Сообщается, что ВКС России и ВВС Сирии по оппозиционным вооружённым формированиям, заявившим о прекращении огня и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своём расположении, ударов не наносили.

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