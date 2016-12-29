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«Приморье на выгодном геополитическом положении не станет воротами в АТР»

Политика
Приморский политолог Наталья Коломейцева подводит итоги 2016 года

Владивосток, 29 Декабря 2016, 03:33 — REGNUM  Уходящий год — год, когда заработали экономические рычаги реализации политических инициатив федерального руководства в отношении территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM кандидат политических наук, ведущий политолог Приморья Наталья Коломейцева заявила, что не всё идёт гладко, однако процесс запущен. И самое важное сегодня не усилия региональных властей, главная роль — за президентом.

«При всём пафосе высказываний политического регионального истеблишмента на счёт исторического значения усилий президента на Дальнем Востоке, фактически это так и есть. Нужно понять простую вещь: сам собой выход России в Азиатско-Тихоокеанский регион не произойдёт, а Приморье только на своём выгодном геополитическом положении не станет воротами в АТР, — обозначила кандидат политических наук. — Нужны стратегические решения федерального центра тех проблем, которые накопились на уровне межгосударственных отношений с основными игроками АТР: Японией, Кореей и Китаем. Владимир Путин их реализует, несмотря на огромный прессинг со стороны западных партнёров».

По мнению Натальи Коломейцевой, преодолевать приходится и внутригосударственные барьеры, когда часть крупного российского бизнеса, чьи финансовые интересы завязаны на Европу и США, разворачиваться на Восток попросту не желают.

«Для реализации наших стратегических планов — гармонизации развития страны и выхода в Азиатско-Тихоокеанский регион — жизненно необходимо привлекать внутренние российские инвестиции для создания инфраструктуры. Только на готовую инфраструктуру придёт и иностранный инвестор», — уверена ведущий политолог Приморья.

«Прошло чуть больше года с момента введения территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, можно аккуратно предположить, что всё проходит в штатном режиме. На сегодня функционируют три ТОР и режим порто-франко, есть уже введённые проекты, есть и те, что на стадии реализации, резиденты постоянно появляются, — добавила Наталья Коломейцева. — Есть правда, по мнению экспертного сообщества, и неэффективные инструменты. В частности, это Корпорация развития Дальнего Востока, инвестиционное Агентство, которые до сих пор не продемонстрировали свои возможности».

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