СМИ: Россия, Иран и Турция планируют поделить Сирию на зоны влияния

По информации источников, соглашение ещё находится на стадии обсуждения

Москва, , 02:39 — REGNUM Россия, Иран и Турция планируют заключить договорённость о разделении Сирии на неофициальные зоны влияния. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что договорённость позволит создать региональные автономии в рамках федеральной структуры, контролируемой президентом Башаром Асадом, который, как предполагается, сможет сохранить пост ещё на несколько лет, до следующих выборов.

После этого, по заявлениям источников агентства, страну должен будет возглавить «менее противоречивый кандидат», а Башар Асад покинет пост с гарантиями безопасности для него и его семьи.

Подчёркивается, что на данный момент эта схема находится в стадии разработки, её ещё предстоит согласовать с руководством Сирии, «умеренной оппозицией», а также со странами Персидского залива и США.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов сообщил агентству, что несколько кандидатур на замену Башару Асаду уже рассматривались, однако конкретных имён он не назвал.

Напомним, 28 декабря стало известно, что Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего прекращения огня в Сирии, который будет представлен сторонам конфликта. Агентство Anadolu со ссылкой на свои источники сообщило, что договорённости предполагают прекращение боевых действий между правительственными силами и «умеренной оппозицией» в полночь 29 декабря.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать данные сообщения, заявив, что «не располагает достаточной информацией».