Армия Ирака готова штурмовать Мосул — если «бог даст» и «позволит погода»

Последние две недели, по признаниям самих военных, в городе вообще не велись военные действия

Мосул, Ирак, , 02:29 — REGNUM Иракские войска «уже готовы» возобновить военную операцию по освобождению Мосула, на линию фронта прибыли последние соединения перед предстоящим наступлением, передает Reuters 29 декабря.

По словам командующего, генерал-лейтенанта Абдул-Вахаба аль-Саади, подразделения федеральной полиции присоединились к подразделениям девятой дивизии армии Ирака, ведущую бои на юго-востоке Мосула. Кроме того, планируется нападение с другой части фронта — подразделения 16-й дивизии армии занимают позиции к северу от города.

Другие подробности предстоящего штурма не раскрываются. По словам генерал-лейтенанта, наступление начнется в течение нескольких дней — «если позволит погода».

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади также аппелирует к «высшим силам» в связи с предстоящим наступлением.

«Если даст Бог, будут хорошие новости, в ближайшие дни», — прокомментировал предстоящий штурм премьер-министр.

Известно, что после «торможения» операции по штурму Мосула в ноябре месяце части иракской армии вели «затяжные бои» с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на восточных окраинах города, наступление курдских отрядов на севере и отрядов шиитского ополчения на юге практически остановилось.

Последние две недели, по признаниям самих военных, в городе «вообще не велись военные действия» на земле. Однако в городе продолжались бомбардировки — несколько дней назад ВВС США отчитались об уничтожении последнего моста через реку Тигр в городе. По словам военных, данная мера позволит «изолировать» боевиков в восточной части Мосула.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Барак Обама и премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади неоднократно обещали «освободить Мосул до конца года», последний раз совместное заявление лидеров прозвучало на Генеральной ассамблее ООН в сентябре.

Однако «блицкрига» в войне против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не получилось — операция по штурму второго по величине города Ирака, начавшаяся 17 октября, резко замедлилась в начале ноября, как только сухопутные силы «очистили» пустынные пригороды и подошли к реальным границам города.

Теперь прогнозы военной операции «антитеррористической коалиции» выглядят не так оптимистично — премьер-министр Ирака обещает «уничтожить» исламистов за три месяца. Командующий военной операцией, американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, называет гораздо больший срок — по его словам, военная операция займет не менее двух лет.

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