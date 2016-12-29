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Скончался военный преступник Грегорио Альварес — последний диктатор Уругвая

Политика
Глава военной хунты и бывший президент Уругвая дожил до 91 года

Монтевидео, 29 Декабря 2016, 01:54 — REGNUM  В Уругвае скончался глава военной хунты и бывший президент страны, военный преступник Грегорио Альварес, сообщает Associated Press 29 декабря.

Стало известно, что Альварес, являвшийся президентом латиноамериканской страны с 1981 по 1985 гг, скончался в возрасте 91 года, в Центральном госпитале Вооруженных Сил в столице Уругвая, Монтевидео.

«Ставленник» США Альварес, известный жестоким подавлением марксистских отрядов «тупамарос» в 70-х годах, стал главой военной хунты Уругвая в 1978 году. 1 августа 1981 года Совет нации назначил его президентом, 12 февраля 1985 года президент ушел в отставку.

Расследование преступлений Альвареса началось уже в 2000-х годах, были доказаны сотни случаев злоупотребления властью, похищений, пыток, участие в убийстве не менее 37 человек. В 2007 году Альварес был арестован и в октябре 2009 года осужден на 25 лет тюремного заключения, в котором военный преступник находился до последнего дня жизни.

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