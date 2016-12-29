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МИД Польши потребовал от России «неизвестные записи» с самолёта Качиньского

Политика
Посольство России назвало требования польской стороны безосновательными

Варшава, 29 Декабря 2016, 01:34 — REGNUM  Министерство иностранных дел Польши направило ноту российской стороне с требованием предоставить Варшаве неизвестные записи из кабины пилотов разбившемся в 2010 году под Смоленском самолёта Ту-154 президента республики Леха Качиньского, передаёт «Польское агентство печати».

«27 декабря посольство Польши в Москве направило ноту российской стороне. МИД Польши просит безотлагательно передать неизвестные до настоящего времени Польше фрагменты записей переговоров в кабине экипажа президентского самолёта Ту-154 за несколько секунд до катастрофы под Смоленском в 2010 году», — приводит агентство сообщение МИД.

Как пояснили в польском ведомстве, обращение было направлено после того, как президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции прокомментировал трагедию под Смоленском и процитировал выдержку из переговоров пилота самолёта с сотрудником охраны президента Польши.

Требования польской стороны уже прокомментировало посольство России в Варшаве. «Нет никаких оснований для утверждений о том, что у России якобы есть какая-то новая, ранее не известная запись переговоров из кабины пилотов, которую польская сторона теперь запрашивает. Существуют лишь те записи, которые имелись в распоряжении и МАК, и польской Комиссии во время расследования катастрофы», — отметили в диппредставительстве.

Там подчеркнули, что расшифровка переговоров пилотов «неоднократно публиковалась как официально — с польской стороны, так и в польских средствах массовой информации». «Её легко можно найти в интернете. Речь не идёт о чем-то новом», — заявили в посольстве.

«В своем комментарии насчет «смоленской» авиакатастрофы президент России предельно чётко расставил все акценты. Картина трагедии в своё время была восстановлена МАК и польской Комиссией по расследованию авиационных происшествий государственной авиации, она хорошо известна, в том числе польской стороне. В частности, не секрет, что одним из злополучных факторов стало присутствие в кабине разбившегося Ту-154 посторонних лиц, которые оказывали давление на пилотов в критический момент», — подчёркивается в комментарии.

Касаясь вопроса передачи польской стороне обломков самолета, в посольстве России отметили, что «нет смысла в очередной раз объяснять, почему обломки необходимы российским следователям, пока в России идут следственные действия».

«Важно, однако, вновь разъяснить, в первую очередь польской общественности, для которой этот вопрос так чувствителен, что польским следователям никоим образом не ограничивается и никогда не ограничивался доступ к этим обломкам, они могут в любой момент приехать в Россию и работать с ними», — заявили в российском дипведомстве.

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