Главой МИД Приднестровья останется министр Шевчука
Таково пожелание Москвы
Тирасполь, 29 Декабря 2016, 01:23 — REGNUM Министром иностранных дел Приднестровской Молдавской республики останется действующий глава ведомства Виталий Игнатьев. Он занимает свой пост с сентября 2015 года, а до этого — ещё при президентстве Игоря Смирнова — работал заместителем министра и был единственным чиновником этого ранга, кто сохранил свою должность при администрации президента ПМР Евгения Шевчука (2011−2016).
Как сообщил ИА REGNUM компетентный источник, такова позиция спецпредставителя президента России по Приднестровью Дмитрия Рогозина и МИД России. Есть основания полагать, что администрация президента ПМР Вадима Красносельского согласится с этими рекомендациями.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
29.12.16
Нетаньяху надеется, что Обама и Керри «больше ничего не успеют сделать»
NB!
29.12.16
Главой МИД Приднестровья останется министр Шевчука
NB!
29.12.16
МИД РФ: Карикатуры Charlie Hebdo — это «утрата человеческого достоинства»
NB!
29.12.16
Начался с протестов, закончился трагедией: 2016 год на Кубани
NB!
29.12.16
Великий художник: большой поклонник Сталина, неудавшийся убийца Троцкого
NB!
28.12.16
«Контингент» на вынос, или Волки подкрались тихо
NB!
28.12.16
Решение нефтегазового спора России и Белоруссии откладывается на 2017 год
NB!
28.12.16
Charlie Hebdo не упустил возможности поглумиться над катастрофой Ту-154
NB!
28.12.16
Посольство России в Сирии снова подверглось минометному обстрелу
NB!
28.12.16
Петербургский автопром — 2016: «русский Детройт» увидел дно
NB!
28.12.16
В Орле пропал тираж газеты с критикой Потомского: полиция разбирается
NB!
28.12.16
Цирк для танцора: для МИД РФ государственная ответственность — «самопиар»?
NB!
28.12.16
На экс-заместителя владимирского губернатора завели третье уголовное дело
NB!
28.12.16
Путин изменил формат новогоднего приема в Кремле из-за трагедии с Ту-154
NB!
28.12.16
Претензии Польши к «Газпрому»: «Варшава может остаться ни с чем»
NB!
28.12.16
Мария Захарова «ответила» на претензии ИА REGNUM
NB!
28.12.16
Открытое письмо ИА REGNUM главе МИД России Сергею Лаврову
NB!
28.12.16
«Город Дерибаса, Ахматовой, Ильфа, Утесова оказался под пятой национализма»
NB!
28.12.16
Конкурс в ансамбль Александрова начнется после Нового года – Шойгу
NB!
28.12.16
Законопроект о реформировании банковской системы России внесен в Госдуму
NB!
28.12.16
Политэкономия Ближнего Востока: как США воевали с Китаем в 2016 году
NB!
28.12.16
Прогноз-2017: усиление России по всем фронтам