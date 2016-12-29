Главой МИД Приднестровья останется министр Шевчука

Тирасполь, , 01:23 — REGNUM Министром иностранных дел Приднестровской Молдавской республики останется действующий глава ведомства Виталий Игнатьев. Он занимает свой пост с сентября 2015 года, а до этого — ещё при президентстве Игоря Смирнова — работал заместителем министра и был единственным чиновником этого ранга, кто сохранил свою должность при администрации президента ПМР Евгения Шевчука (2011−2016).

Как сообщил ИА REGNUM компетентный источник, такова позиция спецпредставителя президента России по Приднестровью Дмитрия Рогозина и МИД России. Есть основания полагать, что администрация президента ПМР Вадима Красносельского согласится с этими рекомендациями.