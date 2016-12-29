СМИ узнали дату введения санкций США против РФ из-за «кибератаки на выборы»

Администрация уходящего президента США намерена ввести новые санкционные меры против России за её якобы вмешательство в президентские выборы 2016 года

Вашингтон, , 00:59 — REGNUM Администрация президента США Барака Обамы 29 декабря объявит о введении новых санкций в отношении России в связи с хакерскими атаками. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Отмечается, что помимо расширения санкций предусматривается также принятие мер дипломатического характера, подробностей о которых не приводится. Кроме того, по информации телеканала, правительство США допускает принятие «некоторых внезапных действий» агентурного характера.

Как передавало ИА REGNUM, о намерении администрации уходящего президента США ввести новые экономические санкции против России стало известно накануне. Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что «решительные меры» будут приняты в соответствии с указом от 2015 года, который дал президенту полномочия налагать санкции против иностранных субъектов, которые осуществляют кибератаки против США.

Согласно указу, департамент Казначейства США может заморозить активы физических или юридических лиц, которые использовали цифровые средства, чтобы повредить «критической инфраструктуре», США или участвовали в экономическом шпионаже.

Отметим, что представители руководства России ранее уже неоднократно отвергали все обвинения в кибератаках, называя их бездоказательными и «унизительными» для самих США. 23 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что неизвестно, какие именно хакеры устроили кибератаки на США, а проигравшая на президентских выборах сторона, обвиняя Москву, ищет оправдания собственных ошибок.

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