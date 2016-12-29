МИД РФ: Карикатуры Charlie Hebdo — это «утрата человеческого достоинства»

Москва, , 00:41 — REGNUM Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов прокомментировал публикацию французским журналом Charlie Hebdo карикатур на катастрофу российского самолета Ту-154 в Чёрном море.

«Кощунственными карикатурами на трагедию с ТУ-154 сотрудники «Шарли Эбдо» окончательно вычеркнули себя не только из рядов журналистов, но и из числа цивилизованных людей. Это полная аберрация сознания и утрата человеческого достоинства», — написал Долгов на своей странице в Facebook.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала публикации во французском еженедельнике экстремизмом, отметив, что они не имеют никакого отношения к журналисте и творчеству.

Напомним, 28 декабря Charlie Hebdo опубликовал несколько карикатур на тему катастрофы Ту-154. Так, на одной из них изображен падающий самолёт, на его фоне — артист Ансамбля имени Александрова, издающий звук «а-а-а-а-а-а-а». Изображение сопровождается подписью: «Репертуар хора Красной армии расширяется».

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