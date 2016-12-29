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В Румынии — новый кандидат в премьер-министры. Не мусульманин и не женщина

Политика
Прошлая кандидатура была отклонена президентом страны без объяснения причин

Бухарест, 29 Декабря 2016, 00:37 — REGNUM  Правящая коалиция в парламенте Румынии предложила нового кандидата на пост премьер-министра страны — на этот раз бывшего министра, передает Associated Press 29 декабря.

Кандидатурой коалиции социал-демократов и либерал-демократов стал 43-летний летний Сорин Гриндяну, министр информации Румынии в 2014 — 2015 гг.

Гриндяну стал вторым кандидатом от коалиции за неделю — ранее выдвинутая кандидатом мусульманка Севил Шайдех, не была одобрена президентом страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Румынская социал-демократическая партия (СДП) предложила на пост премьер-министра страны ультралевую представительницу мусульманского меньшинства, 52-летнюю Севил Шайдех. Однако президент Клаус Йоханнис 27 декабря отклонил кандидатуру без объяснения причин.

Читайте ранее в этом сюжете: Новым лидером Румынии станет представительница мусульманского меньшинства

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