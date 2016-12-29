Румен Радев: «Болгария продолжит работать со своими партнёрами — ЕС и НАТО»

София, , 00:24 — REGNUM Болгария намерена продолжать на прежнем уровне сотрудничество с Европейским союзом и НАТО. Об этом заявил избранный президент Болгарии Румен Радев в интервью британскому изданию Financial Times, вышедшем под заголовком «Радев пытается развеять страхи, что он слишком близок к Кремлю».

«Болгария всегда будет работать со своими партнёрами — Европейским союзом и НАТО. Я хочу, чтобы наша страна была настоящим членом НАТО, с реальными способностями и являлась лояльным и предсказуемым партнёром», — приводит выдержки из интервью Радева болгарская газета «Труд».

Как сообщается, будущий президент Болгарии со смехом прокомментировал высказывания о его якобы «пророссийской ориентации», отметив, что «никогда не был в Москве». Радев проинформировал, что свои первые визиты в должности главы государства намерен совершить не в Москву, а в Брюссель и Бухарест.

Вместе с тем Румен Радев подчеркнул, что считает необходимым налаживать отношения между Североатлантическим альянсом и Россией. «Мы стоим перед общими угрозами, такими как терроризм, исламский фундаментализм. Если не стремиться к лучшему диалогу и снижению конфронтации, мы не сможем противостоять глобальным угрозам эффективно», — отметил он.

Радев также высказал мнение, что после Brexit «все лидеры ЕС должны активнее работать над восстановлением доверия граждан к европейским институтам». «Многие люди сегодня разочарованы, и если мы не сделаем этого, тенденция выхода из ЕС может распространиться и на другие страны», — заявил он.

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