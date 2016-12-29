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На премьер-министра Израиля заведено два уголовных дела

Политика
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Тель-Авив, 28 Декабря 2016, 23:39 — REGNUM  Генеральный прокурор Израиля приказал полиции открыть уголовное дело против Беньямина Нетаньяху, не уточнив при этом в чем конкретно обвиняется израильский лидер, сообщает 28 декабря Reuters.

Пресс-секретарь министерства юстиции отказался давать комментарии по этому поводу.

Одно из дел ранее было известно широкой публике, речь шла о покупке у Германии подводных лодок, что Нетаньяху отрицал. О втором деле не сообщается.

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