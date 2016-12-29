На премьер-министра Израиля заведено два уголовных дела

Тель-Авив, , 23:39 — REGNUM Генеральный прокурор Израиля приказал полиции открыть уголовное дело против Беньямина Нетаньяху, не уточнив при этом в чем конкретно обвиняется израильский лидер, сообщает 28 декабря Reuters.

Пресс-секретарь министерства юстиции отказался давать комментарии по этому поводу.

Одно из дел ранее было известно широкой публике, речь шла о покупке у Германии подводных лодок, что Нетаньяху отрицал. О втором деле не сообщается.