Маскат, , 22:50 — REGNUM Оман присоединился к коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, для совместной борьбы с терроризмом, говорится на официальных ресурсах саудитов, сообщает 28 декабря Reuters.

Султанат сообщил о своей готовности стать членом альянса, в который уже входят 40 государств. Коалиция была учреждена в декабре 2015 года в Эр-Рияде.

Желание Омана было изложено в письме кронпринцу и министру обороны Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману.

«Оман всегда в прошлом занимал позиции, отличные от позиции стран Персидского залива. Но сейчас мы видим, что Оман возвращается в Персидский залив, солидаризируясь с нами в отношении Ирана», — говорится в заявлении официального Эр-Рияда.