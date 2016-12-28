Оман присоединился к коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией
Саудиты считают этот шаг возвращением консенсуса в Персидском заливе
Маскат, 28 Декабря 2016, 22:50 — REGNUM Оман присоединился к коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, для совместной борьбы с терроризмом, говорится на официальных ресурсах саудитов, сообщает 28 декабря Reuters.
Султанат сообщил о своей готовности стать членом альянса, в который уже входят 40 государств. Коалиция была учреждена в декабре 2015 года в Эр-Рияде.
Желание Омана было изложено в письме кронпринцу и министру обороны Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману.
«Оман всегда в прошлом занимал позиции, отличные от позиции стран Персидского залива. Но сейчас мы видим, что Оман возвращается в Персидский залив, солидаризируясь с нами в отношении Ирана», — говорится в заявлении официального Эр-Рияда.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
28.12.16
Из ООН — в Корею: конец игры
NB!
28.12.16
Решение нефтегазового спора России и Белоруссии откладывается на 2017 год
NB!
28.12.16
Charlie Hebdo не упустил возможности поглумиться над катастрофой Ту-154
NB!
28.12.16
Посольство России в Сирии снова подверглось минометному обстрелу
NB!
28.12.16
Петербургский автопром — 2016: «русский Детройт» увидел дно
NB!
28.12.16
В Орле пропал тираж газеты с критикой Потомского: полиция разбирается
NB!
28.12.16
На экс-заместителя владимирского губернатора завели третье уголовное дело
NB!
28.12.16
Путин изменил формат новогоднего приема в Кремле из-за трагедии с Ту-154
NB!
28.12.16
Претензии Польши к «Газпрому»: «Варшава может остаться ни с чем»
NB!
28.12.16
Мария Захарова «ответила» на претензии ИА REGNUM
NB!
28.12.16
Открытое письмо ИА REGNUM главе МИД России Сергею Лаврову
NB!
28.12.16
«Город Дерибаса, Ахматовой, Ильфа, Утесова оказался под пятой национализма»
NB!
28.12.16
Конкурс в ансамбль Александрова начнется после Нового года – Шойгу
NB!
28.12.16
Законопроект о реформировании банковской системы России внесен в Госдуму
NB!
28.12.16
Политэкономия Ближнего Востока: как США воевали с Китаем в 2016 году
NB!
28.12.16
Прогноз-2017: усиление России по всем фронтам
NB!
28.12.16
Ватикан-2017: сто лет Фатиме, революция Трампа и оппозиция папе Франциску
NB!
28.12.16
Оскорбление родины как борьба со скукой
NB!
28.12.16
С 2019 года «реверсного» газа из ЕС для Украины не будет: обзор энергетики
NB!
28.12.16
СМИ: Пилоты Ту-154 усугубили ситуацию с неуборкой закрылков до критической
NB!
28.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 28 декабря
NB!
28.12.16
Ежегодно в России восстанавливается не больше 2,7% лесов — СП РФ