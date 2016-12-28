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МИД РФ: Уходящая администрация США продолжает ухудшать отношения с Россией

Политика
«После нас хоть потоп»

Москва, 28 Декабря 2016, 21:35 — REGNUM  Уходящая администрация Белого дома хочет напоследок еще более ухудшить отношения с Россией, для разрушения которых она так много сделала, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Это выражается в многочисленных «случайных» утечках в СМИ США о предстоящих диверсиях против компьютерных систем России или расширении антироссийских санкций. Причем это преподносится как ответ на пресловутые «кибератаки русских хакеров».

Захарова напомнила, что неустанные заявления администрации США о взломе американских компьютерных систем для влияния на президентские выборы 8 декабря уже были опровергнуты заявлениями государственного секретаря штата Джорджия Брайана Кемпа. Кемп тогда сообщил, что отслеженный источник хакерской атаки на электронную систему подведения итогов голосования совпал с компьютерным адресом в Министерстве внутренней безопасности США.

Представитель МИД России подчеркнула, что если Вашингтон действительно предпримет новые враждебные шаги, то Россия организует адекватный ответ.

Мария Захарова предположила, что для администрации Барака Обамы судьба российско-американских отношений совсем безразлична, но история вряд ли простит действия по принципу «после нас хоть потоп».

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МИД России
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