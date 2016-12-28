Ротации на Ставрополье: Силовик назначен главой города-курорта Лермонтов

Ставрополь, , 21:10 — REGNUM



В городе-курорте Лермонтов региона Кавказские Минеральные Воды назначен новый глава. Им стал силовик, ранее возглавлявший управление МВД России по городу Ставрополю, Евгений Нуйкин. Таким образом, в регионе продолжаются ротации глав муниципальных образований.

За эту кандидатуру на пост главы курортного города Ставрополья проголосовал Совет города почти единогласно, сообщает газета «Ставропольская правда». Один городской законодатель не поддержал этой кандидатуры на пост руководителя города.

Голосование проходило сегодня, 28 декабря. Комиссия представила на рассмотрение депутатов две кандидатуры, из которых выбран был Нуйкин.

Одновременно в городе перестает действовать так называемая система двоевластия, когда управление городом глава разделяет с главой администрации. Отныне в городе будет действовать только один законный глава.

Напомним, прежний глава города Лермонтова Игорь Зенов подал в отставку 2 декабря 2016 года досрочно, проработав на этом посту с января 2015 года. Игорь Зенов в 1999 году организовал производственное предприятие «ПОЛИПАК», специализирующееся на выпуске упаковки для пищевых продуктов. С 2012 года он начал заниматься политической карьерой. Сейчас Зенов заявляет о намерении продолжить ведение бизнеса.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с осени 2016 года в Ставропольском крае проходят ротации глав муниципалитетов. Так, в конце октября экс-глава администрации Михайловска Ставропольского края Михаил Миненков досрочно сложил свои полномочия. 16 ноября он был избран главой Невинномысска.

В Михайловске его сменил Игорь Серов, который пришел на этот пост с должности главы администрации Октябрьского района Ставрополя. Досрочно сложил с себя полномочия главы города Лермонтова Игорь Зенов. Экс-глава Невинномысска Василий Шестак назначен полномочным представителем главы края в муниципальном образовании.

14 декабря экс-глава Георгиевска Евгений Моисеев возглавил Железноводск, сменив на этом посту Веру Мельникову. В Георгиевске 19 декабря главой стал бывший первый заместитель главы администрации Владимир Крутников.