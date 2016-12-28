Среда, 28 Декабря 2016 года
21:51:49 МСК

Ротации на Ставрополье: Силовик назначен главой города-курорта Лермонтов

Политика
Экс-глава управления полиции города Ставрополя Евгений Нуйкин сменит подавшего в отставку досрочно предпринимателя и управленца Игоря Зенова

Ставрополь, 28 Декабря 2016, 21:10 — REGNUM  

В городе-курорте Лермонтов региона Кавказские Минеральные Воды назначен новый глава. Им стал силовик, ранее возглавлявший управление МВД России по городу Ставрополю, Евгений Нуйкин. Таким образом, в регионе продолжаются ротации глав муниципальных образований.

За эту кандидатуру на пост главы курортного города Ставрополья проголосовал Совет города почти единогласно, сообщает газета «Ставропольская правда». Один городской законодатель не поддержал этой кандидатуры на пост руководителя города.

Голосование проходило сегодня, 28 декабря. Комиссия представила на рассмотрение депутатов две кандидатуры, из которых выбран был Нуйкин.

Одновременно в городе перестает действовать так называемая система двоевластия, когда управление городом глава разделяет с главой администрации. Отныне в городе будет действовать только один законный глава.

Напомним, прежний глава города Лермонтова Игорь Зенов подал в отставку 2 декабря 2016 года досрочно, проработав на этом посту с января 2015 года. Игорь Зенов в 1999 году организовал производственное предприятие «ПОЛИПАК», специализирующееся на выпуске упаковки для пищевых продуктов. С 2012 года он начал заниматься политической карьерой. Сейчас Зенов заявляет о намерении продолжить ведение бизнеса.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с осени 2016 года в Ставропольском крае проходят ротации глав муниципалитетов. Так, в конце октября экс-глава администрации Михайловска Ставропольского края Михаил Миненков досрочно сложил свои полномочия. 16 ноября он был избран главой Невинномысска.

В Михайловске его сменил Игорь Серов, который пришел на этот пост с должности главы администрации Октябрьского района Ставрополя. Досрочно сложил с себя полномочия главы города Лермонтова Игорь Зенов. Экс-глава Невинномысска Василий Шестак назначен полномочным представителем главы края в муниципальном образовании.

14 декабря экс-глава Георгиевска Евгений Моисеев возглавил Железноводск, сменив на этом посту Веру Мельникову. В Георгиевске 19 декабря главой стал бывший первый заместитель главы администрации Владимир Крутников.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
Главное сегодня
NB!
28.12.16
Виктория БабаеваПетербургский автопром-2016: «русский Детройт» увидел дно
Санкт-ПетербургРоссия Автопром Экономика
NB!
28.12.16
В Орле пропал тираж газеты с критикой Потомского: полиция разбирается
ОрелРоссия Проблемы региональных СМИ Общество
NB!
28.12.16
Модест КолеровЦирк для танцора: для МИД РФ государственная ответственность — «самопиар»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
На экс-заместителя владимирского губернатора завели третье уголовное дело
ВладимирРоссия Коррупция Политика
NB!
28.12.16
Путин изменил формат новогоднего приема в Кремле из-за трагедии с Ту-154
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
28.12.16
Претензии Польши к «Газпрому»: «Варшава может остаться ни с чем»
МоскваРоссия Газодобыча и транспортировка газа Экономика
NB!
28.12.16
Редакция ИА REGNUMОткрытое письмо ИА REGNUM главе МИД России Сергею Лаврову
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
«Город Дерибаса, Ахматовой, Ильфа, Утесова оказался под пятой национализма»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
28.12.16
Законопроект о реформировании банковской системы России внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
28.12.16
Саркис ЦатурянПолитэкономия Ближнего Востока: как США воевали с Китаем в 2016 году
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
28.12.16
Юрий БаранчикПрогноз-2017: усиление России по всем фронтам
МоскваРоссия Проектирование будущего Политика
NB!
28.12.16
Станислав СтремидловскийВатикан-2017: сто лет Фатиме, революция Трампа и оппозиция папе Франциску
Ватикан Главное о Ватикане Политика
NB!
28.12.16
Премьер Эстонии заверил Маккейна, что страна останется верным вассалом США
ТаллинЭстония Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
28.12.16
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMС 2019 года «реверсного» газа из ЕС для Украины не будет: обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
28.12.16
СМИ: Пилоты Ту-154 усугубили ситуацию с неуборкой закрылков до критической
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
28.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 28 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Абэ выбрал не то место для исторического примирения
ТокиоЯпония Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Россия испытывает новый «точечный» препарат от рака
МоскваРоссия Онкологические заболевания Общество
NB!
28.12.16
New York Times: Глава РУСАДА заявила о сговоре в РФ в сфере допинга
МоскваРоссия Допинговые скандалы Спорт
NB!
28.12.16
Премьер-министр Японии: Мы больше никогда не будем вести войну
ВашингтонСША Военный альянс США и Японии Политика
NB!
28.12.16
Максим ИсаевВнешняя политика Трампа должна строиться на реализме — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Депутаты на корпоративе у Порошенко устроили «шикарные драки» — СМИ
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
ещё главное