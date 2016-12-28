Начались переговоры по Сирии

Боевики, поддерживаемые Турцией, пока не видят прогресса в переговорах и предпочитают в этом винить Россию

Дамаск, , 19:55 — REGNUM Наиболее крупные бандформирования, воюющие в Сирии обсуждали с Турцией предложения о прекращении огня, сообщает 28 декабря Reuters.

Также ведутся переговоры и с Россией, но боевики отвергли требование Москвы исключить из переговоров крупную повстанческую крепость вблизи столицы.

Мунир аль Саял, один из лидеров террористов заявил, что пока говорить о каком-либо прорыве в переговорах преждевременно.

«Дискуссия продолжается при посредничестве Турции, но русские пытаются исключить восточный Гоут, пригород Дамаска, из соглашения о прекращении огня», — заявил Саял.

Министр иностранных дел Турции заявил, что Турция и Россия приготовили соглашения по прекращению огня в Сирии.

Напомним, переговоры по Сирии проходят в Казахстане, этот формат предполагает участие трех заинтересованных держав — Ирана, Турции и России по заключению соглашения о прекращении огня по всей территории воюющей страны.

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