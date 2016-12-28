По факту экологической аварии в Вильнюсе возбуждено расследование

Вильнюс, , 19:40 — REGNUM Главный прокурор вильнюсской окружной прокуратуры Анатолий Коржов сегодня, 28 декабря, начал досудебное расследование в связи с аварией магистральных водосточных труб, которая произошла 23 декабря в Вильнюсе, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре.

Цель расследования — установить, кто нарушил требования правовых актов, регламентирующих строительство, в связи с чем произошла авария и был нанесен большой вред окружающей среде.

Напомним, что 23 декабря возле здания для офисов Barclays в Вильнюсе в ходе строительства на автомобильной стоянке произошел карстовый обвал, из-за чего были повреждены магистральные канализационные трубы, из которых стали вытекать жидкие отходы. Из-за аварии нечистоты в течение суток стекали в реку Нерис. Предполагается, что в реку попало около 20 тыс. кв. м. отходов, нанесен большой вред окружающей среде. В Вильнюсе была объявлена экстремальная ситуация.

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