Среда, 28 Декабря 2016 года
20:22:21 МСК

Трамп: Барак Обама делает все, чтобы усложнить процесс передачи власти

Политика
Прощальные действия уходящей администрации Белого дома привели к потере добрых отношений между США и Израилем
Уходя-уходи
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Уходя-уходи

Вашингтон, 28 Декабря 2016, 19:01 — REGNUM  Избранный президент США Дональд Трамп резко критикует действующего главу американского государства Барака Обаму за его финальные политические решения при передаче властных полномочий. Своим мнением Дональд Трамп поделился в сети микроблогов Twitter.

В частности решения нынешней администрации привели к ухудшению отношений с Израилем, после того как делегация США не откликнулась на просьбу Израиля заблокировать принятие резолюции Совбеза ООН, требующей от Тель-Авива немедленно прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. За принятие документа проголосовали 14 из 15 членов Совбеза, а США воздержались. При этом Трамп неоднократно призывал действующую администрацию США не допустить принятия резолюции, наложив на нее вето.

Не менее негативную реакцию Трампа вызвала и сделка администрации Обамы с Ираном, против которой он категорически выступал.

Всё это Дональд Трамп расценил как стремление Обамы максимально усложнить процесс передачи власти.

Напомним, ранее ближайшее доверенное лицо избранного президента США Ньют Гингрич заявил о планах Трампа отменить до 70% указов его предшественника после вступления в должность президента США, которая состоится 20 января 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Спецслужбы США готовятся к возможным беспорядкам при инаугурации Трампа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в США
Главное сегодня
NB!
28.12.16
В Орле пропал тираж газеты с критикой Потомского: полиция разбирается
ОрелРоссия Проблемы региональных СМИ Общество
NB!
28.12.16
Модест КолеровЦирк для танцора: для МИД РФ государственная ответственность — «самопиар»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
На экс-заместителя владимирского губернатора завели третье уголовное дело
ВладимирРоссия Коррупция Политика
NB!
28.12.16
Путин изменил формат новогоднего приема в Кремле из-за трагедии с Ту-154
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
28.12.16
Претензии Польши к «Газпрому»: «Варшава может остаться ни с чем»
МоскваРоссия Газодобыча и транспортировка газа Экономика
NB!
28.12.16
Мария Захарова «ответила» на претензии ИА REGNUM
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
«Город Дерибаса, Ахматовой, Ильфа, Утесова оказался под пятой национализма»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
28.12.16
Законопроект о реформировании банковской системы России внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
28.12.16
Саркис ЦатурянПолитэкономия Ближнего Востока: как США воевали с Китаем в 2016 году
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
28.12.16
Юрий БаранчикПрогноз-2017: усиление России по всем фронтам
МоскваРоссия Проектирование будущего Политика
NB!
28.12.16
Станислав СтремидловскийВатикан-2017: сто лет Фатиме, революция Трампа и оппозиция папе Франциску
Ватикан Главное о Ватикане Политика
NB!
28.12.16
Дмитрий ТёткинОскорбление родины как борьба со скукой
МоскваРоссия Литература Культура
NB!
28.12.16
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMС 2019 года «реверсного» газа из ЕС для Украины не будет: обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
28.12.16
СМИ: Пилоты Ту-154 усугубили ситуацию с неуборкой закрылков до критической
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
28.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 28 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Абэ выбрал не то место для исторического примирения
ТокиоЯпония Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Россия испытывает новый «точечный» препарат от рака
МоскваРоссия Онкологические заболевания Общество
NB!
28.12.16
В сети появились первые снимки новейшего китайского истребителя J-31
ПекинКитай Армия Китая Техника
NB!
28.12.16
Премьер-министр Японии: Мы больше никогда не будем вести войну
ВашингтонСША Военный альянс США и Японии Политика
NB!
28.12.16
Максим ИсаевВнешняя политика Трампа должна строиться на реализме — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Депутаты на корпоративе у Порошенко устроили «шикарные драки» — СМИ
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
28.12.16
Киев в награду за реформы получил от ЕС €55,125 млн
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
ещё главное