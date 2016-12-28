Министром экономического развития Крыма может стать Андрей Мельников

Симферополь, , 18:38 — REGNUM В Госсовете Крыма представили кандидата на пост министра экономического развития полуострова — Андрея Мельникова. Его рекомендовал глава республики Сергей Аксёнов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Андрей Геннадьевич Мельников имел опыт работы в федеральных органах власти, мы уже были знакомы, и на мой взгляд, он в состоянии предоставить нам с Владимиром Андреевичем Константиновым реальную картину сложившейся ситуации, благодаря чему мы сможем принимать правильные решения», — написал о кандидате на своей странице в Facebook Аксёнов.

При этом глава республики отметил, что экс-министр Валентин Демидов «действительно старался и решил много вопросов, однако в данном деле необходима определенная квалификация».

Андрей Мельников работает заместителем генерального директора государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», с февраля 2004 года. Также он автор большого числа экспертно-аналитических материалов и статей по вопросам развития банковской системы.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития Крыма Валентин Демидов подал заявление об увольнении со своего поста по собственному желанию. Чиновник намерен работать на аналогичной должности в правительстве Севастополя.

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