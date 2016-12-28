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МИД Белоруссии — США: Нас объединяет гораздо больше, чем разъединяет

Политика
Народы Белоруссии и США связывают столетние исторические и культурные узы, отмечают в Минске

Минск, 28 Декабря 2016, 18:15 — REGNUM  В Белоруссии надеются, что развитие отношений между Минском и Вашингтоном послужит фактором нормализации международной ситуации и укрепления безопасности в Восточной Европе. Об этом говорится в распространённом 28 декабря заявлении МИД Белоруссии по случаю 25-летия установления белорусско-американских дипломатических отношений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Выражаем искреннюю надежду на то, что начавшийся процесс постепенного улучшения отношений между Беларусью и Соединёнными Штатами будет не только способствовать развитию сотрудничества между нашими странами и решению сложных вопросов двусторонних отношений, но и станет фактором нормализации международной ситуации и укрепления региональной безопасности в Восточной Европе», — отмечается в заявлении.

В МИД Белоруссии считают «символичным», что юбилей установления дипотношений «приходится на период постепенной нормализации двусторонних отношений, восстановления доверия и возвращения сторон к диалогу по широкому спектру вопросов — от экономики и инвестиций до военной сферы, культуры и сохранения наследия, от развития демократических институтов до укрепления научно-технического взаимодействия».

«Беларусь и США объединяет намного больше, чем разъединяет. Дипломатические отношения между нашими странами насчитывают только 25 лет, однако исторические и культурные узы между нашими народами уходят в прошлое на столетия. Помня об этом, мы твёрдо уверенны в том, что через поддержку честных, доброжелательных и равноправных отношений Беларусь и Соединенные Штаты смогут вывести двусторонние отношения на гладкую дорогу устойчивого развития», — заявляют в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко высказывал мнение, что улучшение отношений между Минском и Вашингтоном может произойти после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Глава республики неоднократно заявлял, что США и Евросоюз якобы давно отменили свои санкции в отношении Белоруссии, признав ошибочность применения подобных мер в отношении Минска, хотя в действительности санкции продолжают действовать — были лишь сокращены «санкционные списки». Официальный Вашингтон признаёт Белоруссию недемократичной страной с авторитарным режимом, являющейся частью «оси зла» наряду с КНДР и другими незападными странами, и ставит условием отмены санкций «существенные шаги» в вопросах демократии и прав человека в республике.

В Белоруссии действуют политические партии, организации и СМИ, получающие финансирование из США. Как отмечают белорусские политологи, особенностью участия Вашингтона в политических процессах в Белоруссии является ставка на национал-радикалов, тогда как Брюссель предпочитает поддерживать «умеренных» русофобов.

Сталкиваясь с проблемой дефицита возможностей, Минск ищет поводы угодить США и ЕС. Быстрая поддержка новых киевских властей во время госпереворота на Украине в 2014 году и отказ поддерживать план федерализации соседней республики, «белорусский продовольственный оффшор» и другие действия были оценены Западом, но не преувеличены.

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