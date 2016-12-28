Financial Times: «Сдерживая Россию, Запад причиняет ущерб себе»

Лондон, , 18:03 — REGNUM «Хотя Россия слабее СССР, возможностей для причинения ущерба другим странам мира у нее больше, чем у Советского Союза, — безапелляционно заявляет в своей статье сотрудник Chatham House (Королевский институт международных отношений) Лилия Шевцова. — На Западе ведутся оживленные дискуссии, как сдерживать Россию или даже противодействовать ей, однако все эти разговоры пропитаны пониманием собственного бессилия перед натиском Москвы.

Сдерживать государство, интегрированное в мировые системы торговли и безопасности невозможно по определению. А пытаться изолировать его — невыполнимая задача».

Давление Кремля, по мысли автора — это путь реализации намерений Москвы заставить Запад признать Россию себе равной. После чего Кремль поведет диалог со своими «партнерами» уже на условиях России. Раздающиеся на Западе призывы пойти на уступки Москве «только укрепляют уверенность последней в том, что ее антисовременный и антилиберальный курс успешен и правилен», считает автор,

Шевцова и вместе с ней весь Запад надеются в сегодняшней ситуации лишь на Дональда Трампа, считая, что тот должен выступить «против заключения «нового Ялтинского соглашения», которое фактически явится свидетельством одобрения Западом обретения Россией права интерпретировать глобальные правила, как ей заблагорассудится, а не выстраивать порядок, основанный на балансе интересов и держав».