Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии на Совете Безопасности России

Москва, , 17:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин 28 декабря провел совещание Совета Безопасности России, сообщает официальный сайт Кремля.

На совещании подробно обсуждались различные аспекты урегулирования конфликта в Сирии, а также рассматривались внутрироссийские вопросы социально-экономической сферы.

Глава российского государства поздравил с наступающим Новым годом постоянных членов Совета Безопасности и поблагодарил их за работу, проделанную в течение прошедшего года.

В совещании Совета Безопасности участвовали председатель правительства Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации президента Антон Вайно, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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