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На экс-заместителя владимирского губернатора завели третье уголовное дело

Политика
Сумма якобы полученных взяток стремится к бесконечности
Коррупция
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Коррупция

Владимир, 28 Декабря 2016, 17:26 — REGNUM  Бывший заместитель губернатора Владимирской области Светланы Орловой, Дмитрий Хвостов стал фигурантом уже третьего уголовного дела. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, на этот раз он подозревается в получении взятки в размере 12 млн рублей. За эти деньги он обещал влиять на решения муниципальных властей в пользу бизнесмена.

Следователи считают, что в 2014 году Дмитрий Хвостов пообещал бизнесмену поддержку, которая выражалась во влиянии на решения местных чиновников и сотрудников областной администрации. За свои услуги он попросил часть прибыли компании, которая, к слову, не должна была быть меньше 5 млн рублей в квартал. Чтобы придать видимость соблюдения закона, была даже создана организация, куда перечислялись деньги.

«Хозяйствующие субъекты оформляли документооборот по якобы исполненным договорам об оказании рекламных услуг, а через расчетные счета индивидуального предпринимателя в период с 2015 по 2016 год организацией проводились денежные средства, поступавшие от предпринимателя в качестве взятки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас Дмитрий Хвостов находится под стражей. Расследование дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в отношении бывшего заместителя губернатора по строительству были возбуждены два уголовных дела так же по статье «Получение взятки». В первом случае следствие полагает, что Дмитрий Хвостов получил 1,4 млн рублей за помощь в том, чтобы социальный объект, который строительная фирма должна была возвести за свой счет, построили за деньги из бюджета. Во втором случае речь идет о взятке в размере 2,2 млн рублей. За эти деньги чиновник якобы помог в утверждении проекта планировки территории застройки юго-западной части Владимира.

Дмитрий Хвостов стал заместителем Светланы Орловой в 2013 году. До этого некоторое время он был советником губернатора. В сентябре 2016 года, за несколько недель до того, как стало известно о первом уголовном деле, он успел написать заявление об увольнении по собственному желанию. Глава региона заявила, что это решение не было связано с уголовными делами, а стало следствием того, что Дмитрий Хвостов сорвал сроки строительства некоторых объектов. При этом еще в августе 2016 года Светлана Орлова отзывалась о своем заместителе как об ответственном и хорошо работающем сотруднике.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимирская область: вице-губернаторы портят репутацию Светлане Орловой

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