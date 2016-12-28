Путин изменил формат новогоднего приема в Кремле из-за трагедии с Ту-154

Владимир Путин подчеркнул, что уверен в том, что никто не сможет создать России проблем, которые страна не может решить

Москва, , 17:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин в связи с катастрофой Ту-154 изменил формат своего выступления на традиционном новогоднем приеме, сообщает официальный сайт Кремля.

По причине последних трагических событий, было решено изменить формат новогоднего приема, придав ему более рабочий характер, чтобы в неформальной обстановке подвести итоги работы за год и обсудить планы на будущее.

Владимир Путин отметил, что напряженная работа, проделанная в уходящем году, привела к успехам и поблагодарил собравшихся за это.

Глава российского государства подчеркнул, что 2016 год в экономическом плане был сложнее 2015-го, но его результаты стали на порядок лучше. Владимир Путин подчеркнул, что уверен в том, что никто не сможет создать России проблем, которые страна не преодолеет.

Все это Владимир Путин назвал общим результатом действий всего народа России и предложил тост за Россию и ее народ, пожелав им всего доброго в грядущем 2017 году.

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