Среда, 28 Декабря 2016 года
17:19:09 МСК
novostiNK

Парламент Грузии примет резолюцию о внешней политике

Политика
Основные приоритеты остаются неизменными: стремление к членству в ЕС и НАТО, стратегическое партнерство с США и рациональная политика с Россией

Тбилиси, 28 Декабря 2016, 16:55 — REGNUM  Парламент Грузии примет резолюцию о внешней политике, разработанную парламентской фракцией «Грузинская мечта». Текст резолюции состоит из 12 пунктов, в которых сформулированы основные приоритеты внешней политики страны.

Первым пунктом и главным приоритетом в документе названо утверждение суверенитета, деоккупация и восстановление территориальной целостности страны мирным путем. Для достижения этой и других внешнеполитических целей Грузия продолжит утверждение демократии, развитие и усиление демократических институтов, а правительство направит все усилия на то, чтобы представить Грузию на международной арене как стабильную и безопасную страну и регионального лидера по развитию демократии и проведению реформ.

Безальтернативными приоритетами внешней политики Грузии в документе обозначены вступление в Евросоюз и НАТО. Для достижения этих целей Грузия продолжит осуществление соглашения об ассоциации с ЕС, углубит партнерство со странами Евросоюза, а также продолжит работу по выполнению решений Бухарестского саммита НАТО, осуществлению так называемого «существенного пакета» и повышению совместимости своих вооруженных сил с силами альянса.

Еще одной приоритетной целью правительства Грузии называется углубление взаимоотношений с США как главным стратегическим партнером и союзником. Кроме того, Грузия продолжит развитие взаимоотношений с международными организациями в многостороннем формате. Как ответственный член мирового сообщества, Грузия по-прежнему будет вносить вклад в борьбу со стоящими перед цивилизованным миром вызовами, особое внимание уделит участию в текущих военных операциях по обеспечению международной безопасности и стабильности, продолжит борьбу с международным терроризмом и организованной преступностью.

Отдельным пунктом резолюции вынесены взаимоотношения с Россией, в отношении которой правительство Грузии намерено продолжить рациональную политику, нацеленную на минимизацию внешнеполитических угроз, утверждение суверенитета и восстановление территориальной целостности Грузии.

Среди остальных приоритетов названы усилия по обеспечению стабильности в регионе, развитие соответствующих экономических, социальных и культурных связей, использование благоприятного геополитического положения страны для транснациональных проектов. Правительство Грузии собирается усилить внимание к проблемам проживающих за рубежом соотечественников, упрочить взаимоотношения с диаспорой и содействовать достойному возвращению находящихся за границей граждан на родину.

Последним пунктом резолюции обозначено обеспечение активного участия граждан и гражданского общества в осуществлении внешнеполитических задач.

Текст резолюции парламент собирается утвердить на этой неделе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вступление Украины и Грузии в НАТО
Главное сегодня
NB!
28.12.16
Претензии Польши к «Газпрому»: «Варшава может остаться ни с чем»
МоскваРоссия Газодобыча и транспортировка газа Экономика
NB!
28.12.16
Мария Захарова «ответила» на претензии ИА REGNUM
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
Редакция ИА REGNUMОткрытое письмо ИА REGNUM главе МИД России Сергею Лаврову
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
«Город Дерибаса, Ахматовой, Ильфа, Утесова оказался под пятой национализма»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
28.12.16
Законопроект о реформировании банковской системы России внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
28.12.16
Саркис ЦатурянПолитэкономия Ближнего Востока: как США воевали с Китаем в 2016 году
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
28.12.16
Станислав СтремидловскийВатикан-2017: сто лет Фатиме, революция Трампа и оппозиция папе Франциску
Ватикан Главное о Ватикане Политика
NB!
28.12.16
Дмитрий ТёткинОскорбление родины как борьба со скукой
МоскваРоссия Литература Культура
NB!
28.12.16
Премьер Эстонии заверил Маккейна, что страна останется верным вассалом США
ТаллинЭстония Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
28.12.16
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMС 2019 года «реверсного» газа из ЕС для Украины не будет: обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
28.12.16
СМИ: Пилоты Ту-154 усугубили ситуацию с неуборкой закрылков до критической
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
28.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 28 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Россия испытывает новый «точечный» препарат от рака
МоскваРоссия Онкологические заболевания Общество
NB!
28.12.16
В сети появились первые снимки новейшего китайского истребителя J-31
ПекинКитай Армия Китая Техника
NB!
28.12.16
New York Times: Глава РУСАДА заявила о сговоре в РФ в сфере допинга
МоскваРоссия Допинговые скандалы Спорт
NB!
28.12.16
Премьер-министр Японии: Мы больше никогда не будем вести войну
ВашингтонСША Американо-японские отношения Политика
NB!
28.12.16
Максим ИсаевВнешняя политика Трампа должна строиться на реализме — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Депутаты на корпоративе у Порошенко устроили «шикарные драки» — СМИ
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
28.12.16
Редакция ИА REGNUMИА REGNUM подает в суд на Марию Захарову за клевету
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
«2016-й — год выхода экономики России из пике» — эксперт
ЯкутскРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
28.12.16
«Нефть стремится к $56»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
28.12.16
«Рубль готовится протестировать отметку 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
ещё главное