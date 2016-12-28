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Оптимизация в министерстве обороны Грузии неотвратима

Политика
Запланированные в оборонном ведомстве реформы комитет по обороне и безопасности парламента Грузии обсудил с представителями силовых министерств

Тбилиси, 28 Декабря 2016, 16:47 — REGNUM  Запланированные в министерстве обороны Грузии реформы были рассмотрены на встрече в комитете по обороне и безопасности парламента Грузии 27 декабря. В этой закрытой рабочей встрече принимали участие представители министерств обороны, внутренних дел, исполнения наказаний и пробации и регионального развития и инфраструктуры.

Как заявил после встречи председатель парламентского комитета Ираклий Сесиашвили, запланированный в системе министерства обороны процесс реформ и оптимизации неотвратим и необходим для правильной организации структуры министерства и утверждения обороноспособности страны.

В ходе оптимизации планируется сокращение нескольких десятков офицеров, в связи с чем Ираклий Сесиашвили отметил, что в обществе вокруг этой темы раздувается излишний ажиотаж.

«В обществе раздувается излишний ажиотаж вокруг темы увольнения военнослужащих. В соответствии с приказом министра, всем, кому придется покинуть службу, будут выплачены денежные компенсации», — пояснил депутат.

По его же информации, полковникам в виде компенсации будет выплачено 29 тысяч лари, а лейтенантам — 10 тысяч лари.

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