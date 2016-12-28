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Членство экс-мэра Тамбова в «Единой России» приостановлено

Политика
Ранее стало известно о возбуждении двух уголовных дел в отношении Юрия Рогачева

Тамбов, 28 Декабря 2016, 16:47 — REGNUM  Тамбовское региональное отделение партии «Единая Россия» приостановило членства бывшего мэра областного центра Юрия Рогачева из-за возбуждения в отношении него двух уголовных дел. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе отделения, решение было единогласно поддержано членами политсовета.

«В соответствии с п.п. 4.4.6 Устава Партии необходимо приостановить членство в «Единой России» Рогачева Юрия Анатольевича, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении Юрия Рогачева возбуждены уголовные дела по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог».

По версии следствия, в 2015 году, когда Юрий Рогачев возглавлял Знаменский район Тамбовской области, между администрацией и ООО «Строй-Лайн» были заключены контракты на ремонт автодороги. Несмотря на то, что фирма не начинала работы, Юрий Рогачев подписал отчетные документы об объеме и стоимости работ. Благодаря подписанным бумагам фирма получили 47 млн рублей по одному контракту и 70 млн рублей — по другому.

В конце 2015 года Юрий Рогачев был избран главой администрации Тамбова. Уже в ноябре 2016 года — он покинул пост по собственному желанию — правда, после того, как губернатор Александр Никитин порекомендовал депутатам гордумы принять отставку.

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