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Мария Захарова «ответила» на претензии ИА REGNUM

Политика
Официальный представитель МИД РФ советует главному редактору ИА REGNUM подать в суд на самого себя
Мария Захарова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мария Захарова

Москва, 28 Декабря 2016, 16:44 — REGNUM  Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивлена решением ИА REGNUM подать на неё иск. Об этом она заявила сегодня, 28 декабря, комментируя растиражированные СМИ претензии ИА REGNUM к официальному представителю МИД России.

«Сегодня мы с удивлением обнаружили информацию о том, что ИА REGNUM намерено подать иск в суд к официальному представителю МИД России по защите чести и достоинства, нанесения вреда деловой репутации агентства. Основанием стало, по утверждению информагентства, высказывание, сделанное в ходе брифинга 27 декабря 2016 года».

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По ее мнению, руководство агентства REGNUM могло запутаться.

«Накануне брифинга, в МИД пришло письмо от главного редактора М.А.Колерова, в котором он просит прокомментировать заявление Посла России в Белоруссии А.А.Сурикова относительно упомянутого задержания журналистов и рассуждает о том, что формально ИА REGNUM должно считаться соучастником вменяемого его авторам преступления. Исходя из последних заявлений редакции REGNUM, может быть, М.А.Колерову нужно подавать в суд не на третьи лица, а на самого себя, и тогда, по решению суда он получит все ответы на интересующие его вопросы и о «соучастии в преступлении», и о репутации, и о том, кто конкретно подразумевался в статье под «обезумевшим недогосударством». Ни в ходе, ни после брифинга агентство REGNUM за разъяснениями в МИД не обращалось. И вообще, трудно себе представить что-либо более циничное и подрывающее репутацию, чем попытки самопиара в момент, когда коллеги попали в сложную ситуацию», — пояснила Захарова.

Напомним, что 27 декабря в ходе брифинга Мария Захарова заявила, что заявление чрезвычайного и полномочного посла России в Белоруссии Александра Сурикова относительно арестованных в республике авторов ИА REGNUM является российской точкой зрения и «МИД РФ разделяет позицию, сказанную послом».

«Употребление таких слов, как «недонарод» или «недогосударство» в отношении Белоруссии и белорусов — конечно, недопустимо», — подчеркнула Захарова. Вместе с тем, стоит напомнить, что Суриков подчеркнул, что считает арестованных в республике авторов ИА REGNUM «радикальными журналистами», статьи которых «вбивали клин» в отношения двух стран.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2016 года в Белоруссии были задержаны авторы агентства Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко, выступавшие со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. Их обвиняют в разжигании межнациональной розни, в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.

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