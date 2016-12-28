За новым медиа-холдингом в Грузии стоят интересы Бидзины Иванишвили?

По мнению оппозиции и представителей общественности, правительство путем формальных сделок прибирает к рукам все телеканалы

Тбилиси, , 16:33 — REGNUM Анонсированное владельцем холдинга «Имеди» создание в Грузии нового крупного медиа-холдинга представители оппозиции, общественности и журналисты уже расценили как попытку правительства прибрать к рукам все не зависящие от властей СМИ и телеканалы и путем формальных сделок подчинить их себе.

Как заявил журналистам учредитель телекомпании «Маэстро» Мамука Глонти, он давно говорил о том, что за всеми событиями, развернувшимися вокруг «Маэстро» событиями стоят правительство и неформальный «премьер» Грузии Бидзина Иванишвили.

«Я давно говорил, что реальным покупателем «Маэстро» является Ираклий Рухадзе, а кто является реальным покупателем Ираклия Рухадзе и реальным покупателем «Имеди», понять не трудно. Сегодня говорят, что телекомпания «Имеди» закупила телекомпанию «Маэстро» и «GDS», но на самом деле за всем этим я вижу правительство и Бидзину Иванишвили», — подчеркнул Глонти.

Он ожидает, что на следующем этапе правительство Грузии продолжит преследование независимых СМИ путем приобретения их активов, налоговых споров и иными способами. Тем не менее, отступать Мамука Глонти не намерен и собирается пройти все судебные инстанции в Грузии, а затем обжаловать их решения в Европейском суде по правам человека.

Аналогичную оценку дает происходящему представитель ЕНД Гиги Церетели, по мнению которого, налицо процесс максимального притеснения СМИ и обращения их в одни руки. Он также не исключает, что за созданием нового медиа-холдинга стоят интересы Бидзины Иванишвили. Депутат предполагает, что под угрозой сегодня находится независимость как телекомпании «Рустави-2», так и Общественного телевидения.

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