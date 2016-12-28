Один турецкий солдат и два курда погибли на востоке Турции

Анкара, , 16:28 — REGNUM Один турецкий солдат и два курдских повстанца погибли в результате боевого столкновения на востоке Турции, сообщает 28 декабря Reuters.

Бои вспыхнул в сельской местности Тунджели, где силы безопасности проводят длительную операцию против повстанцев.

Рабочая партия Курдистана (РПК), которая считается в Турции террористической организацией, неоднократно вступала в бои с силами безопасности Турции, особенно на юго-востоке страны. После истечения срока о перемирии в 2015 году эти столкновения особенно усилились.

За многие десятилетия противостояния РПК и официальной Анкары более 40 000 человек были убиты. Главная курдская партия Турции ведет борьбу за право автономии в составе государства, турецкая сторона не считает это возможным.