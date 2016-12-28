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Муниципального депутата в Латвии лишили мандата из-за незнания госязыка

Политика
Он был депутатом в городе, где 85% населения русскоязычные

Рига, 28 Декабря 2016, 16:07 — REGNUM  Даугавпилсский суд полностью удовлетворил иск Центра государственного языка (ЦГЯ) о лишении полномочий депутата Даугавпилсской городской думы Владислава Боярунса (Латгальская партия). Иск ЦГЯ подал в связи с тем, что депутат недостаточно владеет латышским языком, сообщает портал Mixnews.lv. С Боярунса будут взысканы судебные издержки на сумму около 85 евро. Полное решение суда будет доступно после 10 января 2017 года.

Напомним, иск против депутата Даугавпилсской думы ЦГЯ подал в начале мая 2016 года. Сам Боярунс ранее заявил, что его знания государственного языка несовершенны, но не настолько, чтобы лишать его мандата.

«Как и многим другим жителям Даугавпилса, мне довольно сложно совершенствовать свои знания государственного языка, так как не хватает латышской среды — в городе около 85% населения говорят по-русски», — сказал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, несмотря на то, что в Латвии русский язык является родным для 37,5% жителей, он по-прежнему имеет статус «иностранного». Регулярно вводятся дополнительные нормы по ограничению использования русского языка, за соблюдением которых следит специальная государственная структура под названием «Центр госязыка» (ЦГЯ), прозванный в русскоязычной среде «языковой инквизицией».

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