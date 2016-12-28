В Казахстане сменились два министра

Астана, , 15:48 — REGNUM В канун Нового года в Казахстане произошли кадровые перестановки. Как сообщила сегодня, 28 декабря, пресс-служба президента Казахстана, от занимаемых должностей в связи с переходом на другую работу освобождены министр иностранных дел Ерлан Идрисов и министр национальной экономики Куандык Бишимбаев.

Сообщается также, что указом Нурсултана Назарбаева на должность главы МИДа назначен Кайрат Абдрахманов, а освободившееся место министра нацэкономики занял Тимур Сулейменов.

Кайрат Абдрахманов работает в структурах Министерства иностранных дел с 1993 года. В разное время занимал посты начальника управления Азии, Ближнего Востока и Африки, вице-министра, был советником-посланником посольства Казахстана в Великобритании, чрезвычайным послом республики в Израиле, Австрии и Словении. Кроме того, Кайрат Абдрахманов являлся постоянным представителем Казахстана при международных организациях в Вене, а также при организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

У Тимура Сулейменова послужной список несколько скромнее. Свою карьеру начинал с должности главного консультанта в аудиторской компании «Эрнст энд Янг Казахстан». Затем работал директором Департамента налогового учета и налогового планирования в национальной компании «Разведка Добыча «КазМунайГаз». Был также вице-министром экономики и бюджетного планирования, а также вице-министром экономического развития и торговли Республики Казахстан. С февраля 2012 года занимал пост министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по экономике и финансовой политике.