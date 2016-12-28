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МИД назвал внесённый в Совбез ООН проект резолюции по Сирии неприемлемым

Политика
Резолюция санкционная ‑ и Москва категорически против
Зал заседаний Совета Безопасности ООН
Neptuul
Зал заседаний Совета Безопасности ООН

Москва, 28 Декабря 2016, 14:51 — REGNUM  Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что проект резолюции Совета Безопасности ООН о введении санкций в отношении ряда физических и юридических лиц Сирии из-за применения химического оружия категорически неприемлем, сообщает RT.

Комментируя внесение в Совбез ООН проекта резолюции, подготовленного Францией и Великобританией, Рябков отметил, что это — санкционная мера. Он предостерёг ООН от опрометчивого решения, которое может опять «разогреть атмосферу в Совбезе, вновь наэлектризовать политическую обстановку, потому что из этой затеи ничего не выйдет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря Франция и Великобритания внесли в Совбез ООН проект резолюции по применению химического оружия в Сирии, предусматривающую санкции против Дамаска.

Речь идёт о запрете на поставку сирийским вооружённым силам вертолётов, с которых якобы могли осуществляться химические атаки, а также запчасти к этой технике. Гражданам страны, внесенным в список, может быть запрещено покидать Сирию.

Напомним, страны Запада обвиняют власти Сирии в использовании на территории этой страны химического оружия. Утверждение, что Дамаск виноват в применении этого оружия массового поражения — один из аргументов США против президента Сирии Башара Асада (выражается формулой «Асад должен уйти»).

Сирия — участник Договора о нераспространении ядерного оружия и ведёт собственную мирную ядерную программу. Дамаск, как и ещё семь стран, не подписал Конвенцию о запрещении химического оружия 1993 года. Доказательств вины Асада в применении химоружия не предоставлено.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция и Британия внесли в Совбез ООН резолюцию по химоружию в Сирии

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