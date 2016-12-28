Среда, 28 Декабря 2016 года
15:46:57 МСК

В Кремле рассказали о планах Путина на новогодние каникулы

Политика
На праздничном столе президента будет «скромная и здоровая еда»
Владимир Путин
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин

Москва, 28 Декабря 2016, 14:49 — REGNUM  Президент России Владимир Путин не будет отдыхать на протяжении всех девятидневных новогодних каникул. Вероятно, какую-то часть выходных он посвятит занятиям спортом, об этом 28 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, у президента почти не бывает полноценных выходных. Даже в праздничные дни ему поступают телефонные звонки, несколько раз в день он беседует с членами правительства, а также ежедневно получает доклады представителей силовых ведомств и спецслужб и аналитические доклады.

Однако, отметил Песков, можно предположить, что какую-то часть свободного времени глава государства использует для занятий спортом. Представитель Кремля напомнил, что Путин «и в хоккей играет, и плавает, и делает это, когда предоставляется возможность, на ежедневной основе».

Отвечая на вопрос о том, что будет на столе президента в новогоднюю ночь, Песков пояснил только, что президент «весьма скромен в плане пищевых предпочтений, предпочитает абсолютно скромную и здоровую еду». Что касается всего остального, добавил он, то это личная жизнь главы государства, куда вряд ли стоит вмешиваться.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новый год
Главное сегодня
NB!
28.12.16
Редакция ИА REGNUMОткрытое письмо ИА REGNUM главе МИД России Сергею Лаврову
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
«Город Дерибаса, Ахматовой, Ильфа, Утесова оказался под пятой национализма»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
28.12.16
Законопроект о реформировании банковской системы России внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
28.12.16
Саркис ЦатурянПолитэкономия Ближнего Востока: как США воевали с Китаем в 2016 году
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
28.12.16
Юрий БаранчикПрогноз-2017: усиление России по всем фронтам
МоскваРоссия Проектирование будущего Политика
NB!
28.12.16
Станислав СтремидловскийВатикан-2017: сто лет Фатиме, революция Трампа и оппозиция папе Франциску
Ватикан Главное о Ватикане Политика
NB!
28.12.16
Премьер Эстонии заверил Маккейна, что страна останется верным вассалом США
ТаллинЭстония Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
28.12.16
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMС 2019 года «реверсного» газа из ЕС для Украины не будет: обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
28.12.16
СМИ: Пилоты Ту-154 усугубили ситуацию с неуборкой закрылков до критической
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
28.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 28 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Абэ выбрал не то место для исторического примирения
ТокиоЯпония Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Россия испытывает новый «точечный» препарат от рака
МоскваРоссия Онкологические заболевания Общество
NB!
28.12.16
New York Times: Глава РУСАДА заявила о сговоре в РФ в сфере допинга
МоскваРоссия Допинговые скандалы Спорт
NB!
28.12.16
Премьер-министр Японии: Мы больше никогда не будем вести войну
ВашингтонСША Американо-японские отношения Политика
NB!
28.12.16
Максим ИсаевВнешняя политика Трампа должна строиться на реализме — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Депутаты на корпоративе у Порошенко устроили «шикарные драки» — СМИ
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
28.12.16
Киев в награду за реформы получил от ЕС €55,125 млн
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
28.12.16
Редакция ИА REGNUMИА REGNUM подает в суд на Марию Захарову за клевету
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
«Нефть стремится к $56»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
28.12.16
«Рубль готовится протестировать отметку 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
28.12.16
В администрации США хотят усложнить задачу Трампу — Washington Post
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
28.12.16
Российские саперы обезвредили мины на тысяче гектаров в Алеппо
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
ещё главное