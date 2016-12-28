В Кремле рассказали о планах Путина на новогодние каникулы

Москва, , 14:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин не будет отдыхать на протяжении всех девятидневных новогодних каникул. Вероятно, какую-то часть выходных он посвятит занятиям спортом, об этом 28 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, у президента почти не бывает полноценных выходных. Даже в праздничные дни ему поступают телефонные звонки, несколько раз в день он беседует с членами правительства, а также ежедневно получает доклады представителей силовых ведомств и спецслужб и аналитические доклады.

Однако, отметил Песков, можно предположить, что какую-то часть свободного времени глава государства использует для занятий спортом. Представитель Кремля напомнил, что Путин «и в хоккей играет, и плавает, и делает это, когда предоставляется возможность, на ежедневной основе».

Отвечая на вопрос о том, что будет на столе президента в новогоднюю ночь, Песков пояснил только, что президент «весьма скромен в плане пищевых предпочтений, предпочитает абсолютно скромную и здоровую еду». Что касается всего остального, добавил он, то это личная жизнь главы государства, куда вряд ли стоит вмешиваться.