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Первые доносы на «нелояльных учителей» в Латвии оказались необоснованными

Политика
За критику правительства и использование российского учебника по истории, пока никого не уволят

Рига, 28 Декабря 2016, 14:41 — REGNUM  

Первые три жалобы поступившие в Государственную службу качества образования (ГСКО) на «нелояльных учителей» оказались необоснованными, сообщает газета Latvijas avīze. Вопрос об увольнении кого-либо из этих педагогов, как это предусмотрено изменениями в законе, пока не рассматривается, сообщила представитель ГСКО Яна Вейнберга.

Как стало известно, одна из жалоб касалась возможной нелояльности государству директора школы, которая якобы прославляет Советский Союз, выражает неуважение к Латвии, ее государственной символике и языку. В результате проверки эти факты не подтвердились, но ГСКО обнаружила, что часть учащихся данной школы не знает латышский язык на достаточно высоком уровне.

Также получена жалоба от родителей одного из учеников о случае, когда учитель во время урока критиковал правительство. Другие учащиеся школы утверждали, что в школе есть учитель, который не относится с уважением «к стране, Сейму и правительству». ГСКО попросила директора школы до 30 декабря подать дополнительные сведения и разъяснения об отношении этого педагога к Латвийской Республике, Сейму и правительству. После получения объяснений от директора школы служба даст оценку поступкам учителя.

Третья проверка связана с использованием на уроках истории изданной в России дополнительной литературы. ГСКО попросит Государственный центр содержания образования дать оценку тому, насколько эта дополнительная литература соответствует стандартам основного образования и допустимо ли ее использование на уроках. После этого ГСКО примет решение о дальнейших действиях.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правительство Латвии в начале октября 2016 года утвердило подготовленные Министерством образования поправки к закону об образовании, которые предусматривают возможность немедленного увольнения педагога или руководителя среднего или высшего государственного учебного заведения, если установлено, что он нелоялен Латвии или ее Конституции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Латвии оспорят в Конституционном суде поправки о «лояльности учителей»

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