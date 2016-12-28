Установлена личность арестованного в Латвии «российского шпиона»

Рига, , 14:35 — REGNUM Жителем Латвии, задержанным Полицией безопасности (ПБ) по подозрению в шпионаже и заключенным на время следствия под стражу, является житель Елгавы Александр Красноперов, заявил известный в Латвии общественно-политический деятель Владимир Линдерман, сообщает портал Rus.delfi.lv. Как стало известно, до ареста он 20 лет проработал мастером на предприятии Latvijas dzelzceļš (Латвийская железная дорога).

«Насколько я понял, вина его состоит в том, что он сфотографировал состав с военной техникой НАТО и переслал фото знакомому в Россию», — пояснил Линдерман. По его мнению, «шпионажем там и не пахнет, а есть страстное желание Полиции безопасности поймать хотя бы одного российского шпиона из числа местных жителей».

По словам Линдермана, сейчас Красноперов находится в Елгавской тюрьме, дома остались жена и двое детей. В свою очередь Управление мест заключения отказалось комментировать эту информацию, так как закон обязывает не разглашать такие сведения.

«Близкие и друзья Александра Красноперова делают совершенно неправильно, что помалкивают об аресте, не поднимают шум. Этим они только подыгрывают спецслужбам. Поверьте опыту, в делах такого рода общественный резонанс необходим. Иначе влепят срок и будет сидеть», — отметил Линдерман.

Политик также отметил, что задержать Красноперова, по всей вероятности, позволили вступившие в силу в мае 2016 года поправки к Уголовному закону, увеличившие количество видов разглашения информации, считающихся шпионажем.

В свою очередь власти придерживаются иной точки зрения: по словам министра внутренних дел Рихарда Козловскиса, задержание жителя Латвии по подозрению в шпионаже стало результатом кропотливой работы спецслужб. «Хочу поблагодарить ПБ, которая провела большую работу, результатом которой стало задержание и уголовный процесс», — заявил глава МВД.

Напомним, уголовный процесс о возможных актах шпионажа был начат 27 сентября 2016 года. Полиция безопасности не дает более подробной информация о задержанном.

Стоит отметить, что если задержанный будет признан виновным, то в соответствии со статьей 85 Уголовного закона он может быть наказан лишением свободы на срок до 10 лет с последующим испытательным сроком до трех лет.

Для Латвии это первый случай задержания по подозрению в шпионаже.