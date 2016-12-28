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«Город Дерибаса, Ахматовой, Ильфа, Утесова оказался под пятой национализма»

Политика
Группа радикалов из запрещенного в РФ «Правого сектора» совершила акт вандализма возле здания Генерального консульства России в Одессе, выбросив в мусорный бак цветы и свечи, которые местные жители принесли в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154
Украинский флаг
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украинский флаг

Москва, 28 Декабря 2016, 13:49 — REGNUM  В Совфеде возмущены моральным террором в Одессе, передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря. «После ужасной трагедии с крушением российского самолета ТУ-154 весь цивилизованный мир соболезновал родным и близким погибших, соболезновал России, потерявшей своих лучших сынов и дочерей», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Лично меня особенно растрогал плакат, вывешенный у российского консульства в Одессе: «Нет слов, которые бы могли выразить нашу скорбь и пронзительную боль. Оккупированные одесситы», — говорит сенатор.

Однако этот плакат был практически тут же сорван радикалами «Правого сектора», возмущен он. «И вместо него появился другой: «Россияне, боярышника здесь нет». По сути, здесь мы им имеем дело с моральным террором, который стал прямым продолжением террора физического, прямым продолжением тех кошмарных событий, который случились в Одессе 2 мая 2014 года», — указал сенатор.

«В голове не укладывается: Одесса, самый интернациональный город мира, город Иосифа Дерибаса, Анны Ахматовой, Эдуарда Багрицкого, Ильи Ильфа, Леонида Утесова оказалась под «черной пятой» националистов. Это немыслимо. Это просто не может долго продолжаться, потому что противоречит человеческому естеству», — заявил Клинцевич.

Ту-154, направлявшийся на российскую военную базу Хмеймим в Сирии, рухнул в Черное море недалеко от побережья Сочи утром 25 декабря. На борту находились 92 человека — артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, члены экипажа, врач Елизавета Глинка — Доктор Лиза.

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