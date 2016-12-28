ЦИК: На кампанию по выборам президента выделяется 14,9 млрд рублей

Начать тратить эти средства можно будет лишь после выхода решения о дате, о начале и об объявлении избирательной кампании

Москва, , 13:40 — REGNUM В 2017 году на проведение избирательной кампании по выборам президента России (состоятся в марте 2018 г.) Центральная избирательная комиссия (ЦИК) намерена выделить порядка 14,9 миллиардов рублей. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сегодня, 28 декабря.

Булаев пояснил, что затраты бюджета, связанные с выборами, состоят из двух частей: 14,9 млрд рублей — на проведение президентской избирательной кампании. Кроме того, выделяется 5,5 млрд рублей на финансирование деятельности комиссии и подведомственных ей организаций. Из этой же суммы предусмотрены расходы избирательным комиссиям российских регионов.

«Что касается 14,9 миллиарда рублей, то доступ к этим деньгам ЦИК РФ получит после того, как выйдет решение о дате, о начале и об объявлении избирательной кампании по выборам президента РФ», — сообщил Булаев.

По словам Булаева, сейчас эти средства не доступны. Их можно будет начать расходовать, когда выйдет соответствующее решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что очередные президентские выборы в России состоятся в марте 2018 года: досрочных выборов не будет.

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