На стимулирование явки на выборах президента ЦИК потратит 11 млн рублей

Москва, , 13:35 — REGNUM ЦИК намерен потратить на информационно-разъяснительную работу при подготовке к президентской кампании 11,26 млн рублей, сообщила на заседании ЦИК Майя Гришина.

При этом, по ее словам, 2,7 млн рублей планируют потратить на подготовку макетов наглядной агитации и 8,46 млн рублей — на изготовление видеороликов.

Общий бюджет избирательной кампании составит порядка 15 млрд, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.

Читайте ранее в этом сюжете: На проведение выборов президента РФ предполагается потратить 14,9 млрд руб