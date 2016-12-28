На стимулирование явки на выборах президента ЦИК потратит 11 млн рублей
Общий бюджет избирательной кампании составит порядка 15 млрд рублей
Москва, 28 Декабря 2016, 13:35 — REGNUM ЦИК намерен потратить на информационно-разъяснительную работу при подготовке к президентской кампании 11,26 млн рублей, сообщила на заседании ЦИК Майя Гришина.
При этом, по ее словам, 2,7 млн рублей планируют потратить на подготовку макетов наглядной агитации и 8,46 млн рублей — на изготовление видеороликов.
Общий бюджет избирательной кампании составит порядка 15 млрд, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.
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