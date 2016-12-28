Назначен прокурор Крыма

Им стал бывший первый заместитель прокурора Москвы

Симферополь, , 13:30 — REGNUM Кандидатуру бывшего первого заместителя прокурора Москвы Олега Камшилова на должность прокурора Республики Крым согласована Государственным Советом Крыма. Решение принято 28 декабря на заседании Госсовета, сообщает ИА REGNUM.

Кандидатура Камшилова была внесена генеральным прокурором РФ.

Согласно данным, опубликованным на сайте Госсовета, Олег Камшилов родился в 1969 году в селе Пикетном Марьяновского района Омской области. После окончания в 1992 году Омского государственного университета начал трудовую деятельность в органах прокуратуры с должности помощника прокурора Марьяновского района Омской области. С 24 ноября 2015 года занимал должность первого заместителя прокурора города Москвы.

Пост прокурора Крыма освободился после ухода с должности в октябре 2016 года Натальи Поклонской, избранной депутатом Государственной думы РФ.