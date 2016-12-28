МИД РФ призвал не допустить блокаду республик Донбасса

Киев не должен допустить «этой авантюры», которая приведет к обострению и без того сложной ситуации

Москва, , 13:12 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о недопустимости торговой блокады Донецкой и Луганской народных республик, за которую выступают «ветераны» украинских добровольческих батальонов. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

По ее словам, Киев не должен допустить «этой авантюры», которая приведет к обострению и без того сложной ситуации.

«Пора перестать видеть врагов в жителях Донбасса. Это такие же граждане Украины, как и люди, живущие в её остальных частях», — говорится в заявлении МИД РФ.

По мнению МИД РФ, предупреждение Донбасса о блокаде свидетельствует о том, что власти Киева не хотят решать мирным путем конфликт на юго-востоке страны.

Ранее «ветераны» и бойцы украинских добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады ДНР и ЛНР. По их словам, она будет длиться, пока не будут освобождены все украинские пленные.