В Самарской области «Роскосмос» реализует проекты по импортозамещению

Самара, , 13:08 — REGNUM В рамках подписанного 27 декабря соглашения Самарская область и госкорпорация «Роскосмос» станут стратегическими партнерами, которые будут работать в интересах социально-экономического и инновационного развития региона, сообщает ИА REGNUM.

Соглашение подписано в Москве самарским губернатором Николаем Меркушкиным, генеральным директором «Роскосмоса» Игорем Комаровым, во встрече также принял участие гендиректор самарского РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин.

«Тот вклад, который Самарская область вносит в развитие космической отрасли, роль в этом процессе РКЦ «Прогресс», где производят известные ракеты-носители «Союз», а также профильные программы, реализующиеся в регионе, являются лицом ракетно-космической промышленности России. И не случайно первый пуск с космодрома «Восточный» также ассоциируется с продукцией, которая производится в Самарской области» — отметил глава «Роскосмоса» Комаров.

Подписанный документ подразумевает взаимодействие по развитию предприятий «Роскосмоса», выполняющих гособоронзаказ в Самарской области, а также работу в регионе инновационных и промышленных кластеров, инжиниринговых центров, центров молодежного инновационного творчества, научно-производственных объединений, техно‑ и индустриальных парков.

Также «Роскосмос» и Самарская область будут реализовывать в регионе проекты по импортозамещению, внедрять передовые технические и технологические решения и разрабатывать высокотехнологичную продукцию и наукоемкие услуги. Особое внимание при этом будет уделено внедрению новых образовательных технологий для подготовки высококвалифицированных специалистов для ракетно-космической отрасли.

Документ также предполагает активное участие «Роскосмоса» в развитии Самарского национального исследовательского университета им. Королева и научно-образовательного и технико-внедренческого комплекса «Гагарин-центр». Кроме того, перспективные кадры могут рассчитывать на получение стипендий и грантов, а также на участие в профильных олимпиадах и конкурсах, отмечает пресс-служба самарского губернатора.

«Мы должны сделать все для реализации наших масштабных проектов. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Самарская область и «Прогресс» находились на ведущих ролях в ключевых проектах «Роскосмоса», — отметил Гендиректор РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года газета «Коммерсантъ» написала информацию о том, что дочь Александра Кирилина, генерального директора «Ракетно-космического центра «Прогресс» (АО «РКЦ «Прогресс», Самара), финансовый директор предприятия Светлана Кирилина и главный инженер РКЦ Сергей Тюлевич проходят по делу о махинациях при заключении государственных контрактов.

Кирилину и Тюлевича подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело возбудили после того, как была собрана информация о большой переплате — более 300 миллионов рублей — при заключении договоров по модернизации оборудования на РКЦ.

«Контракт был заключен еще два года назад, однако, полагает следствие, по нему могло быть переплачено не менее 300 млн руб.», — сообщает издание. Уточняется, что часть этих денег была возвращена как откаты предполагаемым участникам криминальной схемы.

На текущий момент Кирилину отстранили от дел, причём она успела обжаловать решение суда об отстранении. Ни она, ни второй фигурант под стражу не взяты.

Напомним, «Прогресс» производит ракеты-носители для запусков пилотируемых и грузовых космических кораблей по программе МКС, а также российских и зарубежных космических аппаратов.

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