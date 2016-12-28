В Госдуме рассчитывают на соблюдение предложенного плана перемирия в Сирии
Москва, 28 Декабря 2016, 13:08 — REGNUM Предложенные Москвой и Анкарой договоренности о введении перемирия на территории всей Сирии являются важнейшим шагом на пути к политическому урегулированию в стране и нормализации ситуации на Ближнем Востоке в целом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
Решение носит стратегический характер и может значительно приблизить окончание сирийского конфликта, полагает парламентарий.
«Созданная коалиция России, Турции и Ирана продемонстрировала свою эффективность и заинтересованность в установлении мира в Сирии. Мы рассчитываем, что предложенное Москвой и Анкарой всеобщее перемирие будет соблюдаться всеми сторонами», — говорит депутат.
«Переход к ответственному переговорному процессу способен вернуть жизнь в Сирии в цивилизованное русло. Это также создаст условия для окончательной ликвидации оставшихся террористических групп, продолжающих оказывать сопротивление», — заявил Железняк.
Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии, сообщило Анатолийское агентство со ссылкой на источники. Договоренности предполагают прекращение боевых действий в полночь 29 декабря. План распространяется на все районы Сирии, где идут бои между правительственными войсками и группировками вооруженной оппозиции. Документ будет предоставлен сторонам конфликта.
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