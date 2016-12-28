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МИД КНР прокомментировал визит Синдзо Абэ в Перл-Харбор

Политика
В Пекине усомнились в искренности японского политика
Казнь японскими солдатами китайца. 1937 Казнь японскими солдатами китайца. 1937

Пекин, 28 Декабря 2016, 12:51 — REGNUM  В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин прокомментировала визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Перл-Харбор, который состоялся 28 декабря.

«Токио не следует думать о том, что один визит политика в Перл-Харбор положит конец всем тем преступлениям, которые совершили японские милитаристы в годы Второй мировой войны. Согласно статистическим данным, жертвами японской агрессии стали 35 млн жителей Китая. Китайский народ никогда не забудет то, что сотворили японские войска в Нанкине, а также ряде других городов», — заявила Хуа Чуньин.

Пресс-секретарь МИД КНР подчеркнула, что «Япония никогда не сможет перевернуть эту страницу в истории без согласования с азиатскими странами, жители которых пострадали от рук японских милитаристов, в том числе Китая», пишет «Сина синьвэнь».

Китайский дипломат отметила, что японскому лидеру следует искренне и глубоко задуматься над действиями своих предков и не допустить повторения истории.

«Искреннее сожаление является единственным ключом к примирению», — добавила Хуа Чуньин.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и уходящий президент США Барак Обама приняли участие в церемонии на мемориальном комплексе в честь затонувшего линкора «Аризона» на базе Перл-Харбор.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Японии не принес извинений за Перл-Харбор

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