Среда, 28 Декабря 2016 года
14:16:52 МСК

Corriere del Veneto: Италия заплатила выкуп Украине за возврат картин

Политика
В Италии разразился скандал в связи с выделением гуманитарной помощи Украине

Рим, 28 Декабря 2016, 12:46 — REGNUM  Представители партии «Лига Севера» уверены, что итальянское правительство заплатило «выкуп» размером в миллион евро Украине в виде гуманитарной помощи для того, чтобы получить обратно украденные картины из Вероны из музея Кастельвеккьо. Об этом сообщает областная газета Il Corriere del Veneto.

В течение многих месяцев украинский президент Петр Порошенко подтверждал свою готовность передать Италии более 17 работ, похищенных из музея Кастельвеккьо 19 ноября 2015 года и найденных на Украине 6 мая прошлого года, тогда главой правительства был Маттео Ренци. После отставки Ренци (после поражения на референдуме 4 декабря) «условия поставки изменились». Итак, 21 декабря картины из Украины вернулись в Верону, в составе делегации был и министр культуры Италии Дарио Франческини. За день до этого, 20 декабря, МИД Италии распространил краткий пресс-релиз, в котором сообщил, что Италия приняла решение о выделении помощи Украине в один миллион евро, чтобы «смягчить гуманитарные последствия продолжающегося конфликта в восточных регионах Украины». Деньги не идут непосредственно украинскому правительству, но разделены между Всемирной продовольственной программой (700 тысяч евро) и ЮНИСЕФ (300 тысяч евро).

Первое сомнение о негласном соглашении по возвращению картин высказал Стефано Вальдагамбери, член совета области Венето, член партии «Лига Севера»: «Позорная выплата в один миллион евро как раз до вылета картин в сторону Вероны». По мнению Вальдегамбери, министерство иностранных дел Италии «дает деньги диктатору», т. е президенту Украины Петру Порошенко. Члены партии «Лига Севера» от области Венето пообещали поднять этот вопрос в парламенте.

Украинское посольство в Риме, как отмечает Il Corriere del Veneto, категорически отрицает, что возвращение картин и гуманитарной помощи связаны между собой.

«Мы благодарим правительство Италии за этот вклад, — объясняет пресс-служба посольства. — Деньги, однако, были выделены в рамках международных организаций. Италия является одним из первых доноров на проекты, которые помогают нашим внутренним беженцам, а их около 1,5 миллиона человек. Дата выделения средств является просто совпадением».

Для мэра города Верона Флавио Този, который приложил много сил для возвращения картин (до предоставления звания «почетного гражданина» Петру Порошенко) связь с благотворительностью для Украины является «ерундой», которая не нуждается в комментариях. Члены областного совета Вероны от Демократической партии ответили коллегам из «Лиги Севера», что они просто эксплуатируют тему гуманитарного кризиса в целях пропаганды.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, картины из городского музея города Вероны были украдены в ноябре 2015 года, когда перед самым закрытием трое вооруженных грабителей проникли в музей.

В мае картины были перехвачены украинскими пограничниками на небольшом острове на реке Днестр, когда их пытались переправить в Молдавию. Общая стоимость картин составляет около $17 млн 700 тыс.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обзоры зарубежных СМИ
Главное сегодня
NB!
28.12.16
Законопроект о реформировании банковской системы России внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
28.12.16
Саркис ЦатурянПолитэкономия Ближнего Востока: как США воевали с Китаем в 2016 году
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
28.12.16
Юрий БаранчикПрогноз-2017: усиление России по всем фронтам
МоскваРоссия Проектирование будущего Политика
NB!
28.12.16
Станислав СтремидловскийВатикан-2017: сто лет Фатиме, революция Трампа и оппозиция папе Франциску
Ватикан Главное о Ватикане Политика
NB!
28.12.16
Дмитрий ТёткинОскорбление родины как борьба со скукой
МоскваРоссия Литература Культура
NB!
28.12.16
Премьер Эстонии заверил Маккейна, что страна останется верным вассалом США
ТаллинЭстония Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
28.12.16
СМИ: Пилоты Ту-154 усугубили ситуацию с неуборкой закрылков до критической
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
28.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 28 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Абэ выбрал не то место для исторического примирения
ТокиоЯпония Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Россия испытывает новый «точечный» препарат от рака
МоскваРоссия Онкологические заболевания Общество
NB!
28.12.16
В сети появились первые снимки новейшего китайского истребителя J-31
ПекинКитай Армия Китая Техника
NB!
28.12.16
New York Times: Глава РУСАДА заявила о сговоре в РФ в сфере допинга
МоскваРоссия Допинговые скандалы Спорт
NB!
28.12.16
Максим ИсаевВнешняя политика Трампа должна строиться на реализме — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Депутаты на корпоративе у Порошенко устроили «шикарные драки» — СМИ
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
28.12.16
Киев в награду за реформы получил от ЕС €55,125 млн
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
28.12.16
Редакция ИА REGNUMИА REGNUM подает в суд на Марию Захарову за клевету
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
«2016-й — год выхода экономики России из пике» — эксперт
ЯкутскРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
28.12.16
«Нефть стремится к $56»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
28.12.16
В администрации США хотят усложнить задачу Трампу — Washington Post
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
28.12.16
Российские саперы обезвредили мины на тысяче гектаров в Алеппо
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
28.12.16
Госдеп — об обвинении Эрдоганом коалиции США: «Это нелепое заявление»
ВашингтонСША Война в Сирии Политика
NB!
28.12.16
Самым влиятельным брендом в мире вновь признан Apple
ВашингтонСША Международные экономические рейтинги Экономика
ещё главное