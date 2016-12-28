Corriere del Veneto: Италия заплатила выкуп Украине за возврат картин

Рим, , 12:46 — REGNUM Представители партии «Лига Севера» уверены, что итальянское правительство заплатило «выкуп» размером в миллион евро Украине в виде гуманитарной помощи для того, чтобы получить обратно украденные картины из Вероны из музея Кастельвеккьо. Об этом сообщает областная газета Il Corriere del Veneto.

В течение многих месяцев украинский президент Петр Порошенко подтверждал свою готовность передать Италии более 17 работ, похищенных из музея Кастельвеккьо 19 ноября 2015 года и найденных на Украине 6 мая прошлого года, тогда главой правительства был Маттео Ренци. После отставки Ренци (после поражения на референдуме 4 декабря) «условия поставки изменились». Итак, 21 декабря картины из Украины вернулись в Верону, в составе делегации был и министр культуры Италии Дарио Франческини. За день до этого, 20 декабря, МИД Италии распространил краткий пресс-релиз, в котором сообщил, что Италия приняла решение о выделении помощи Украине в один миллион евро, чтобы «смягчить гуманитарные последствия продолжающегося конфликта в восточных регионах Украины». Деньги не идут непосредственно украинскому правительству, но разделены между Всемирной продовольственной программой (700 тысяч евро) и ЮНИСЕФ (300 тысяч евро).

Первое сомнение о негласном соглашении по возвращению картин высказал Стефано Вальдагамбери, член совета области Венето, член партии «Лига Севера»: «Позорная выплата в один миллион евро как раз до вылета картин в сторону Вероны». По мнению Вальдегамбери, министерство иностранных дел Италии «дает деньги диктатору», т. е президенту Украины Петру Порошенко. Члены партии «Лига Севера» от области Венето пообещали поднять этот вопрос в парламенте.

Украинское посольство в Риме, как отмечает Il Corriere del Veneto, категорически отрицает, что возвращение картин и гуманитарной помощи связаны между собой.

«Мы благодарим правительство Италии за этот вклад, — объясняет пресс-служба посольства. — Деньги, однако, были выделены в рамках международных организаций. Италия является одним из первых доноров на проекты, которые помогают нашим внутренним беженцам, а их около 1,5 миллиона человек. Дата выделения средств является просто совпадением».

Для мэра города Верона Флавио Този, который приложил много сил для возвращения картин (до предоставления звания «почетного гражданина» Петру Порошенко) связь с благотворительностью для Украины является «ерундой», которая не нуждается в комментариях. Члены областного совета Вероны от Демократической партии ответили коллегам из «Лиги Севера», что они просто эксплуатируют тему гуманитарного кризиса в целях пропаганды.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, картины из городского музея города Вероны были украдены в ноябре 2015 года, когда перед самым закрытием трое вооруженных грабителей проникли в музей.

В мае картины были перехвачены украинскими пограничниками на небольшом острове на реке Днестр, когда их пытались переправить в Молдавию. Общая стоимость картин составляет около $17 млн 700 тыс.