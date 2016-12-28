Саркис Цатурян, , 12:45 — REGNUM

Вместе с Турцией и против Турции

Подошел к концу 2016 год — один из самых противоречивых периодов современной истории. Как и следовало ожидать, он во многом повторил 1916 год, когда Лондон организовал арабское восстание, чтобы остановить продвижение Второго Рейха к нефтеносным владениям Османской империи (проект «Багдадская железная дорога») и сокровищам британской Индии. Тогда и сейчас ставка делалась на национализм. Разница лишь в том, что спустя сто лет роль Лондона взял на себя Вашингтон, который теперь рассчитывает на успех курдского восстания в Сирии, Ираке, Турции и Иране. То есть страны НАТО сталкивают арабский, турецкий и иранский национализм с курдским национализмом. Неслучайно операция «Щит Евфрата», запущенная в конце августа с.г. американо-турецкой коалицией, была призвана расчистить Пентагону путь на Мосул, после освобождения которого город планируют занять подразделения армии США. Так американцы борются с китайским проектом «Шелкового пути», который по своей географии совпадает с великодержавными планами кайзера Вильгельма II по освоению Ближнего и Среднего Востока. Речь идёт о завершающем этапе передела сфер влияния, который может затянуться ещё на 5−7 лет.

Арабская весна, стартовавшая в декабре 2010 года, обернулась войной «всех со всеми», угрожая Китаю и Евросоюзу новой феодальной раздробленностью на просторах Ближнего и Среднего Востока, которая приходит на смену национальным государствам эпохи неоколониализма. Поэтому освобождение Алеппо силами Сирийской правительственной армии при поддержке ВКС России — мужество национального арабского государства, которое пытается обезопасить стратегические коммуникации. Ирония истории состоит в том, что руины Алеппо, которые помнят пророков Ветхого и Нового завета, являют собой главный сухопутный путь к Восточному Средиземноморью, регион, за который в разные времена сражались Рим, Византия, Арабский халифат, итальянские города-государства, Османская империя, Франция и Британия. Кто бы мог подумать, что на заре XXI века Россия будет помогать Сирии восстановить свою целостность вопреки неоосманской Турции? Причина тому кроется в политическом упадке Старого Света и планах Нового Света по сохранению за Нью-Йорком и Лос-Анджелесом центральной роли в глобальной экономике. Дело в том, что после контрпереворота 2013 года в Каире британская элита утратила контроль над морским участком «Шелкового пути», Суэцким каналом, а спустя три года аналогичную драму пережили уже французы, вынужденные отказаться от колониальных притязаний на Алеппо. Теперь главная задача Дамаска и Москвы состоит в удержании военно-политической победы, которая на фоне снижения мобилизационного потенциала САР кажется непростой задачей.

НАТО объявляет Китаю тотальную войну

Спецслужбы стран НАТО такой расклад не устраивает. Отсюда проистекает череда хаотичных событий, апогеем которых становится убийство посла России в Анкаре Андрея Карлова. Прежде чем говорить об отношениях Москвы и Анкары, автор этих строк выражает соболезнования родным и близким российского дипломата. Жизнь человека — базовая ценность нашего общества, и её утрата невосполнима. Поэтому нет тех слов, которые выразили бы нашу скорбь и возмущение. 19 декабря с.г. Российское государство подверглось вероломному нападению. Заказчики теракта в Анкаре стремились подорвать российско-турецкие отношения. И у них это получилось. Можно долго рассуждать о том, что ничего не изменилось, а «диалог с нашими турецкими партнерами будет продолжен», но эти отношения уже никогда не будут прежними, поскольку за минувший год весь остальной мир перестал быть прежним.

Во-первых, потому что убийца был штатным сотрудником местной полиции (подразделение специального назначения), и находился в разработке у лиц, связанных с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу. Во-вторых, ему дали выстрелить 11 (!) раз и долго позировать перед камерами, чтобы создать широкий медийный эффект. А потом убийцу застрелили, чтобы замести следы. Кто-нибудь из турецкой разведки ответит за это? Если Реджеп Эрдоган желает помочь в расследовании, то ему следует назвать имена сотрудников Национальной разведывательной организации (MİT), причастных к теракту. Понятно, что президент Турции, как любой другой глава государства, открыто не признает отсутствие контроля над разведкой, но убийство посла дружественной державы — именно тот случай, когда надо прояснить все вопросы.

Есть и другие версии данного трагического инцидента, и они, как правило, ведут в одну точку. Так, например, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский усматривает в происходящем саудовский след. «Почти наверняка это саудовцы. За Алеппо мстят. Это Мухаммад Бен Салман, наследник саудовского престола. Поражение боевиков в Алеппо сильно подорвало его шансы занять престол. Удар по послу — это первое, что они могут сделать», — цитирует Сатановского Life News. Если взять за основу версию Е.Я. Сатановского, то очевидно, что принц Салман поставил в известность штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. В одиночку политическое убийство такого уровня провернуть невозможно, так как одно из его возможных последствий — прямой военный конфликт России и Североатлантического альянса.

А теперь давайте сопоставим некоторые факты. 20 декабря с.г., то есть на следующий день после убийства посла Карлова, турецкие власти торжественно открыли автомобильный тоннель «Евразия», проходящий по дну Босфора. Ситуация чем-то напоминает декабрьские события 2013 года, когда после открытия трансконтинентального железнодорожного тоннеля Мармарай (по дну Босфора), объединяющего дорогу от Китая до Великобритании в единую сеть, в Стамбуле и Анкаре грянул крупнейший в истории Турции коррупционный скандал «Большая взятка». Совпадение громких скандалов и убийств с открытием инфраструктурных проектов дает основания полагать, что они управляются из единого центра принятия решений.

Куда катится мир?

На первый взгляд, события уходящего года хаотичны и не вписываются в какие-либо концептуальные рамки. Но это впечатление обманчиво, поскольку контуры нового миропорядка формируются под влиянием американо-китайского антагонизма. Арена борьбы — весь мусульманский мир, западные и восточные границы которого расположены между Синьцзянем и Балканами. Вашингтон ревностно наблюдает за тем, как товарооборот между ЕС и КНР опережает торговлю Америки с Поднебесной ($564 млрд против $558 млрд в 2015 году). Только по итогам 2015 года дефицит платёжного баланса США в торговле с КНР составил $365,7 млрд при совокупном импорте китайских товаров в $481,9 млрд; а что касается американского экспорта в Китай, то он равняется $116,2 млрд. Неслучайно избранный президент США Дональд Трамп грозит Поднебесной вводом протекционистских тарифов до 45%. «Следующая Администрация США настроена на конфронтацию с Китаем. Я не уверен, что Белый дом учитывает силу и чувствительность КНР. Пекин может сделать многое, чтобы жизнь Америки стала трудной и болезненной», — полагает китаевед Дэвид Шамбо из Университета им. Джона Хопкинса, которого цитирует Christian Science Monitor.

Тем не менее пространство для маневра сужается: если Трамп сдержит обещание по тарифам, то Америка собственными руками уничтожит Всемирную торговую организацию, а вместе с ней и саму идею единого глобального рынка, которую она повсеместно отстаивала после Второй мировой войны. Пока новый лидер США действует последовательно, назначая критика КНР экономиста Питера Наварро председателем Национального совета по торговле (National Trade Council). Так что 2017 год станет решающим для американо-китайского противоборства, которое не ограничивается вопросами Тайвани, Южно-Китайского моря и даже валютных войн. Китай делает ставку на сухопутные артерии «Шелкового пути», которые на южном направлении проходят через страны Средней Азии в Иран и Турцию (при содействии Азербайджана и Грузии) с последующим выходом на Балканский полуостров.

В такт с Пекином министр экономики Турции Нихат Зейбекчи призывает Совет сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) увеличить товарооборот друг с другом. Речь идет об альянсе Турции, Азербайджана, Казахстана и Киргизии, куда Зейбекчи почему-то приглашает Россию, Иран, Македонию и Косово. По его словам, «центр тяжести в мировой экономике смещается на восток каждые 10 лет, и сейчас это смещение происходит в сторону Восточного Средиземноморья», передает газета Daily Sabah. «Экономический пояс «Шелкового пути» невозможен без альянса с тюркоязычными странами. Тем более что мир переживает масштабную экономическую стагнацию», — резюмирует Зейбекчи. Продолжая мысль своего патрона, председатель турецкого Совета по иностранной торговле (Foreign Economic Relations Board — DEİK) Омер Вардан говорит о развороте Анкары в сторону Пекина. «Шанхай и Стамбул — два рубежа исторического «Шелкового пути», которым суждено написать новую историю. В 2017 году мы будем говорить о Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В том время как мировая экономика всё более становится «азиатской», КНР со своими инициативами становится новым пионером глобализации», — приводит слова Вардана Hurriyet Daily News, ссылаясь на итоги совместного заседания DEİK и Бизнес-совета Турция-Китай, прошедшего в Анкаре 21 декабря.

Турция выбирает Китай, ставя лидерство США под сомнение. А что насчёт Ирана? Об этом мы поговорим чуть позже.

Продолжение следует…