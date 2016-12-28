МВД Украины: Порошенко знает, что Аваков способен метнуть в него стаканом

Киев, , 12:36 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко знает о том, что украинский министр внутренних дел Арсен Аваков может, если создастся соответствующая ситуация, кинуть в него стаканом. Глава государства не позволит конфликту накалиться до такой степени. Об этом сообщил украинский депутат и советник министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью изданию «ГОРДОН».

Геращенко сообщил о конфликте между украинским президентом и Аваковым. «Для президента хорош любой глава МВД, при условии, что его фамилия не Аваков», — сказал он.

На вопрос журналиста, при каком условии Аваков метнёт в Порошенко посудой, Геращенко ответил, что украинский глава никогда не допустит подобного.

«Не произойдет потому, что Порошенко прекрасно знает: Арсен Борисович может метнуть стакан и в него, потому президент не будет доводить конфликт до такой стадии», — сказал он.

Напомним, Аваков кинул стакан в губернатора (на тот момент) Одесской области Михаила Саакашвили в декабре прошлого года на заседании Национального совета реформ в Киеве. Позднее Аваков опубликовал в интернете видеозапись своего конфликта с Саакашвили.

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