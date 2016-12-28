Национальный рейтинг самарского губернатора Меркушкина: 70 место из 85

Самара, , 12:35 — REGNUM Глава Самарского региона Николай Меркушкин занял 70 место из 85 в «Национальном рейтинге», опубликованном Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» по итогам исследования за 2016 год, сообщает ИА REGNUM.

Главу Самарской области Николая Меркушкина эксперты зачислили в третью группу рейтинга, в которой главы субъектов РФ занимают с 61 по 85 место.

Лидерами Национального рейтинга губернаторов за 2016 год стали: Сергей Собянин (Москва), Владимир Якушев (Тюменская область) и Рустам Минниханов (Татария).

Глава Башкирии Рустэм Хамитов — на 10 месте, глава Мордовии Владимир Волков — на 24-м, Леонид Маркелов (Марий Эл) — на 40-м, Александр Соловьев (Удмуртия) — на 55-м, Валерий Радаев из Саратова — на 67, Николай Меркушкин из Самары — на 70-м, — указано в исследовании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 65-летний губернатор Николай Меркушкин покинул ряды глав региона с сильным влиянием, согласно оценке экспертов Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Непростой выглядит ситуация вокруг губернатора Самарской области Николая Меркушкина, который значительно ослабевает в рейтинге и выбывает из группы «сильное влияние» (54-е место, минус 26 пунктов). Его уже долгое время называют в числе потенциальных «отставников», и смена внутриполитического блока Кремля эту ситуацию пока не улучшила». Такие данные опубликовало АПЭК в начале декабря 2016 года.

Напомним, Николай Меркушкин родился 5 февраля 1951 года в селе в Мордовской АССР. 22 сентября был избран на должность главы Мордовии.

7 октября 2010 года был утверждён на посту главы Мордовии республики на пятый срок.

10 мая 2012 года Президент России Владимир Путин принял отставку Николая Меркушкина с поста главы республики Мордовия и назначил его исполняющим обязанности губернатора Самарской области, а 12 мая 2012 года внёс в Самарскую губернскую думу кандидатуру Меркушкина для наделения полномочиями губернатора региона. Самарская губернская дума в этот же день утвердила Николая Меркушкина на пост губернатора.

6 июня 2014 года за три месяца до единого дня голосования, Николай Меркушкин по собственному желанию ушёл в отставку и был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области, выдвинув свою кандидату на выборах губернатора Самарской области, по итогам которых одержал победу, получив 91,35%.

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