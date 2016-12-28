В США активисты подали в суд на ЦРУ и ФБР из-за «хакерских атак» России

Истцы подали в ведомства ранее запрос на получение копий документов, которыми обменивались спецслужбы с комитетами партий, конгрессом и штабами кандидатов в президенты. Ответ на запрос они так и не получили

Вашингтон, , 12:32 — REGNUM В США журналист Джейсон Леопольд и аспирант Массачусетского технологического института Райан Шапиро подали в суд на американские спецслужбы с требованием обнародовать документы с доказательствами кибератак российских хакеров на выборах президента США, сообщает The Hill.

Иск подан в суд округа Колумбия, ответчиками в нем указаны ЦРУ, ФБР, Министерство национальной безопасности и офис директора Национальной разведки.

Ранее истцы подали в ведомства запрос на получение копий документов, которыми обменивались спецслужбы с комитетами партий, конгрессом и штабами кандидатов в президенты. Ответ на запрос они так и не получили.

Как сообщало ИА REGNUM, после президентских выборов 8 ноября Хиллари Клинтон и еще действующий президент США Барак Обама признали победу Трампа на выборах. Однако они заявили, что якобы российские хакеры совершали кибератаки с целью повлиять на ход выборов в США.

По данным ЦРУ, Россия вмешалась в президентские выборы в Америке отчасти для того, чтобы помочь Дональду Трампу одержать победу. 17 декабря ФБР и директор Национальной разведки США согласились с выводами ЦРУ.

Россия эти обвинения отвергает. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США прекратить раскручивать эту тему или предоставить доказательства. Сам Трамп называл заявления о помощи со стороны РФ «смехотворными».

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