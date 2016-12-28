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Украина держит в тайных тюрьмах около ста пленных донбассцев – ДНР

Политика
Омбудсмен ДНР: эти люде не включены в список для обмена
В неволе
Иллюстрация: Pixabay.com
В неволе

Донецк, 28 Декабря 2016, 12:13 — REGNUM  Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что в незаконных украинских тюрьмах могут находиться около ста военнопленных донбассцев: Киевом в списки для обмена они не включены, сообщает Донецкое агентство новостей.

«По моей информации, около 100 наших ребят находятся в тайных тюрьмах», — сообщила Морозова.

Накануне, 27 декабря, Морозова сообщила, что на Украине действуют не менее 15 тайных тюрем, в которых СБУ держит сторонников ДНР и ЛНР. По её словам, руководство республик Донбасса готово в скором времени провести с Киевом обмен пленными по формуле «690 на 47».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря две гражданки Украины, находившиеся в плену в ДНР, переданы руководителю украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану в качестве жеста доброй воли. Это сделано для ускорения процесса обмена пленными в Донбассе.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведчук: Политические амбиции и популизм не должны мешать обмену пленными

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